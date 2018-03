Steroidi anabolizzanti | l’inchiesta delle Iene tra gli “spacciatori di muscoli” | tra loro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Trenbolone, Winstrol, Boldenone, Masteron: sono solo alcuni dei nomi dei pericolosi prodotti farmaceutici ad uso animale. Li conoscono i veterinari, le case farmaceutiche e gli “spacciatori di muscoli“. Così li chiama un’inchiesta, firmata da Alessandro Politi, che – dalle palestre italiane fino all’Egitto – ha raccontato il giro d’affari criminale che si aggira, solo in Italia, intorno ai 245 milioni di euro. Lo spaccio dicoinvolge, come dimostra il servizio del programma di Italia 1, titolaristrutture, personal trainer, preparatori atletici e malavitosi che smerciano i prodotti ai frequentatoripalestre in grado di ridisegnare muscolature michelangiolesche, ma pericolosissime per la salute. Nel corso dell’inchiesta numerosi personal trainer, in pubblico, tra gli attrezzi della palestra, ...