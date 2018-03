Stati Uniti | Senato approva smantellamento Riforma finanziaria di Obama

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : il fioretto protagonista negli Stati Uniti - ma Arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici. Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al ...

Toys R Us chiuderà più di 800 negozi negli Stati Uniti e in giro per il mondo : La grande catena di negozi di giocattoli Toys R Us ha in programma la chiusura dei suoi oltre 800 negozi negli Stati Uniti, stando alle informazioni raccolte dal Washington Post e poi confermate dalla stessa azienda. La notizia è stata The post Toys R Us chiuderà più di 800 negozi negli Stati Uniti e in giro per il mondo appeared first on Il Post.

Perché Cina e Stati Uniti sono fondamentali per il futuro dei vini rossi italiani : In prima posizione troviamo la Cina, con 17,4 milioni di ettolitri consumati ogni anno. Seguono gli Stati Uniti, a 12,5 milioni, la Francia, a 10,6 milioni, e l’Italia, a margine del podio con i suoi 9,2 milioni. È questa la geografia mondiale del consumo di vino rosso che emerge dall’ultima ricerca di Wine Monitor di Nomisma, commissionata dall’azienda veronese Pasqua Cantine. Un’indagine che sottolinea l’importanza crescente del Far East e ...

Stati Uniti - accelerano i prezzi alla produzione di febbraio : Teleborsa, - Salgono i prezzi praticati all'industria americana nel mese di febbraio. Secondo il Dipartimento del Lavoro american o , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,2% a ...

La casa intelligente di Samsung va in tilt negli Stati Uniti : (Foto: Milo Sciaky) I vantaggi di vivere in una casa smart e connessa alla Rete sono indubbiamente numerosi, ma quando il cervello centrale che ne controlla le operazioni si prende un giorno di ferie la comodità può rapidamente trasformarsi in frustrazione. È quello che è successo in nord America agli elettrodomestici e ai gadget per la domotica appoggiati all’ecosistema SmartThings di proprietà della coreana Samsung: nella giornata di ...

PEARL JAM - "CAN'T DENY ME"/ Il tour mondiale della band tra Sudamerica - Europa e Stati Uniti : I PEARL Jam hanno pubblicato il nuovo singolo "Cant't DENY me" che anticipa l'album e il nuovo tour mondiale che farà tappa in Sud America, Europa e Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:50:00 GMT)

Prodotto per prodotto - quanto costa alle aziende italiane esportare negli Stati Uniti : Ecco il calcolatore interattivo che permette di scoprire la percentuale del dazio applicato in dogana per ogni singola categoria merceologica proveniente dall’America e una mappa interattiva che consente di conoscere il valore dell’export e dell’import degli Usa verso e dall’estero...

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

Stati Uniti - inflazione confermata in ripresa e in linea con attese : Teleborsa, - Si conferma in ripresa l'inflazione negli Stati uniti , che appare in linea con le attese e prossima all'obiettivo della Federal Reserve del 2%. Secondo il Bureau of Labour Statistics , ...

Come entrare negli Stati Uniti nel 2018 : Pianificare un viaggio negli Stati Uniti nel 2018 è l’occasione per visitare luoghi da sogno, molti dei quali fanno ormai

Salvini chiude al Pd e gli Stati Uniti chiedono una tregua in Siria. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Ultimatum di Londra a Mosca per l'attacco a Sergei Skripal , l'ex spia russa avvelenata con un agente nervino a Salisbury. La premier, Theresa May, ha parlato di un atto contro il Regno ...

Italia vs Stati Uniti sul campo di calcio sfida tra Luiss e Yale : ... dove l'allenatore del team americano Kylie Stannard e il dirigente della AS Luiss Lorenzo Pillot hanno tenuto una lezione sui modelli di integrazione tra sport e formazione dei rispettivi Atenei.A ...

