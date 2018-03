Statale 36 chiusa di notte per un trasporto eccezionale

Maltempo Basilicata : chiusa per frana la Statale 18 a Maratea : Anas comunica che, a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’ è temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco, nell’ambito del territorio comunale di Maratea, in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell’Anas e dalle Forze ...

Piemonte - Anas : chiusa per neve la Statale 659 a Formazza : Anas comunica che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 42,700, all’interno del territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il provvedimento è reso necessario a causa delle intense nevicate in corso. L'articolo Piemonte, Anas: chiusa per neve la statale 659 a Formazza sembra essere ...

Condizioni meteo avverse - di nuovo chiusa da Argentera la Statale 21 del colle della Maddalena : Per la provincia di Cuneo "Anas comunica che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 21 "del colle della Maddalena" compreso tra Argentera , km 51,000, e il ...

Maxi schianto sulla Statale : 6 feriti - strada chiusa per ore : Una carambola spaventosa che poteva avere tragiche conseguenze. Il bilancio dell'incidente, che si è verificato nel pomeriggio di domenica a Darfo Boario Terme, è pesante: 5 auto coinvolte, 6 persone ...

Maltempo Calabria : chiusa una parte della Statale 107 “Silana Crotonese” : Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante interessato da un frana sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, a Paola, anche con la presenza di rocciatori per gli interventi di bonifica della pendice rocciosa. La riapertura del tratto è prevista per le 22 di questa sera, al termine delle operazioni, con disposizione del transito a senso unico alternato regolato da semaforo. Lo rende noto l’Anas. La frana ha ...

Maltempo Lombardia : chiusa Statale 36 del lago di Como - in localita' Madesimo : La perturbazione in atto sul Nord Italia ha apportato nelle ultime ore nuove piogge e nevicate sui rilievi alpini. Qualche disagio si registra in Lombardia. Anas comunica che per condizioni meteo...

Maltempo - Valle d’Aosta : chiusa per frana la Statale 26 tra Sarre e Saint-Pierre : Anas comunica che, a causa del cedimento di un muro in pietra prossimo alla carreggiata, la strada statale 26 ”della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni di marcia, al km 108,600, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre in provincia di Aosta. Il traffico è temporaneamente deviato sulla Autostrada A5 e lungo la viabilità locale. Il tratto sarà riaperto alla circolazione mediante istituzione ...

MALTEMPO. Forte tormenta di neve - chiusa Statale della Maddalena : A causa di una " Forte tormenta di neve ", questa mattina è stata chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 21 del Colle della Maddalena , tra Argentera e il confine di Stato, in provincia di ...

Maltempo : Statale del Brennero chiusa in Austria per frana : La statale del Brennero e’ chiusa sul versante Austriaco, nei pressi di Schoenberg, per la caduta di alcuni grossi sassi dopo le intense precipitazioni delle scorse ore. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza, la strada dovrebbe essere riaperta domani mattina. Nel frattempo il traffico viene deviato per l’autostrada. Lo scorso novembre la statale era rimasta chiusa per alcune settimane a Muehlbach per una frana di enormi ...