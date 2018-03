Sta per arrivare il 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday

Convenzione INPS - Ministero della Salute per la comunicazione dello Stato di ricovero : L’INPS e il Ministero della Salute hanno adottato una Convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza e i titolari di assegno sociale sostitutivo dell’invalidità, hanno l’obbligo di dichiarare eventuali ricoveri entro il 31 ...

Viterbo - arreStato un lettone a Viterbo su segnalazione dell'Fbi. In casa aveva materiale per confezionare ordigni : Un cittadino italiano di origine lettone è stato arrestato dalla Polizia a Viterbo dopo che, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli uomini dell'Antiterrorismo hanno trovato materiale utile a confezionare ordigni esplosivi.L'indagine nei confronti del 24enne è nata da una segnalazione del Fbi: il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l'estremista islamico ...

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è Stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti - dice il Messaggero : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione

CERVELLI IBERNATI/ La vita eterna per solo 10mila dollari - parola di Start up : Una start up aperta da due ex studenti americani promette il procesos di vetrificazione tramite ibernazione del cervello umano, in modo possa essere usato anche fra centonanai di anni

Tennis - Indian Wells 2018 : Federer ai quarti. Contro Chardy baSta il servizio perfetto : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD PRIMO QUARTO DI FINALE alle 21 di giovedì 15 ...

Spotify prepara la strada per gli speaker intelligenti teStando la ricerca vocale : Spotify sta attualmente testando con un gruppo ristretto di utenti, una nuova funzione di ricerca vocale che apre la strada al supporto per i nuovi speaker intelligenti, mercato nel quale potrebbe perfino debuttare.

Terrorismo - polizia arreSta un lettone a Viterbo : "Segnalato da Fbi. In casa aveva materiale per costruire ordigni esplosivi" : Inneggiava all'estremista islamico autore della strage di New York e in casa aveva materiale per confezionare ordigni esplosivi. Un cittadino italiano di origine lettone è stato arrestato dall'AntiTerrorismo a Viterbo. L'indagine nei confronti del 24enne è nata da una segnalazione del Fbi: il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l'estremista islamico che il 31 ...

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris - ultima occasione della Stagione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ...

Uomini e Donne : Francesco Monte nuovo ruolo per l'ex troniSta? : Uomini e Donne, Francesco Monte torna da Maria De Filippi? nuovo ruolo in vista per l'ex tronista? Vediamo un po cosa potrebbe succedere in quel di Mediaset. Valerio Palmieri svela a Mattino 5 che Monte potrebbe tornare Uomini e Donne In questi giorni, c'è un chiacchiericcio insistente sulla liaison tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, appena tornata dall'Honduras. Ma le notizie relative all'ex naufrago non si fermano solo alla ...