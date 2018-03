Spyro The Dragon Treasure Trilogy annunciato il 16 marzo? Cosa sappiamo

Remake di Spyro The Dragon in lavorazione? Quali gli errori da evitare : I ritorni sulla scena videoludica sono sempre cosa graditissima dai fan di vecchia data, e una possibile riproposizione di Spyro in salsa rimasterizzata era assolutamente preventivabile negli ultimi mesi. Le voci di corridoio vorrebbero infatti il titolo come attualmente in fase di sviluppo negli studi di Activision, con il possibile annuncio che potrebbe avere luogo già nel mese di marzo per una release autunnale. Ovviamente riproporre ...

Spyro The Dragon vola su PS4 a Settembre : Secondo quanto riportato da Kotaku, a Marzo verrà ufficialmente annunciato Spyro the Dragon Trilogy Remastered (nome provvisorio) per PS4, una versione che come Crash N.Sane Trilogy, includerà i primi 3 capitoli della saga in chiave moderna. Spyro the Dragon torna su PS4? Come per Crash anche Spyro sarà un’esclusiva PS4 (si parla di un anno) e proporrà i giochi che hanno fatto la storia del noto draghetto, con ...