Spreco alimentare | ogni anno in Ue 88 milioni di tonnellate di rifiuti

Ragusa Legambiente amplia rete contro Spreco alimentare : Legambiente Ragusa dal mese di febbraio amplia la rete contro lo spreco alimentare con il rogetto Non scado.

Zingaretti - ok a protocollo contro Spreco alimentare : Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Continua la lotta agli sprechi alimentari della Regione Lazio. La Giunta Zingaretti ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e Federalimentari, Federdistribuzione, Fondazione Banco alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori finalizzato alla realizz

Contro lo Spreco alimentare - pasto per cento persone solo con cibo donato : Succede al refettorio Ambrosiano della Caritas di Milano. In Italia si buttano, ogni anno, 84 chili di cibo a famiglia

Lo Spreco alimentare - contraddizione del nostro tempo e sfida al sistema economico : Quanto cibo sprechiamo ogni anno? E quanto ci costa il cibo sprecato?Il tema dello spreco alimentare è oggi parte integrante delle politiche internazionali ed europee in materia di sostenibilità dei modelli di produzione e consumo.Lo conferma il ricorrente richiamo al tema all'interno dei documenti programmatici della Commissione europea e delle principali organizzazioni internazionali e nazionali.E ieri, in occasione dellaGiornata ...

Giornata contro lo Spreco alimentare - Fipe : “Valorizzare modelli di ristorazione sostenibile” : Lo spreco alimentare si combatte non solo portando a casa il cibo avanzato ma introducendo buone pratiche a livello di processi e di sistema. In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare che ricorre oggi, 5 febbraio, la Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi ricorda l’importanza di un impegno congiunto lungo tutta la filiera della ristorazione di cui la doggy bag costituisce l'”ultimo miglio”. ...

Prevenire lo Spreco alimentare è possibile : preferire filiere corte - produzioni locali e biologiche : La Giornata nazionale del 5 febbraio ricorda a tutti che lo spreco alimentare è uno dei principali problemi ambientali e socio-economici che l’umanità si trova oggi ad affrontare. Per contribuire allo studio del problema e suggerire linee di intervento sotto il profilo della dimensione ambientale, l’Ispra ha pubblicato il Rapporto “spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali”. Finora l’approccio per ...