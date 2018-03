Spinge in avanti Ascopiave

Spinge in avanti Borgwarner : Protagonista Borgwarner , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,31%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Borgwarner ...

Spinge in avanti ERG : Brillante rialzo per la società petrolifera , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ERG ...

Spinge in avanti Smurfit Kappa : Vigoroso rialzo per Smurfit Kappa , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smurfit Kappa evidenzia un ...

Spinge in avanti Damiani : Seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 3,11%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

Spinge in avanti Diasorin : Ottima performance per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che scambia in rialzo del 3,45%. La tendenza ad una settimana di Diasorin è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . ...

Spinge in avanti Best Buy : Protagonista Best Buy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Spinge in avanti Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 2,57% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Spinge in avanti Pacific Gas & Electric : Brilla Pacific Gas & Electric , che passa di mano con un aumento del 7,14%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Spinge in avanti Wacker Chemie : Brilla Wacker Chemie , che passa di mano con un aumento del 2,20%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo ...

Spinge in avanti Cattolica Assicurazioni : Effervescente la società assicurativa , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,25%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Spinge in avanti Moncler : Protagonista l' azienda nota per i piumini , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Spinge in avanti Juventus : Seduta decisamente positiva per la società opera nel settore del calcio professionistico , che tratta in rialzo del 2,97%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus evidenzia un ...

Paulo Dybala/ La Juventus lo Spinge verso Raiola? Allegri lo boccia da centravanti : “Non nelle grandi squadre” : Paulo Dybala, la Juventus lo spinge verso Raiola? Il retroscena sulla sfida tra agenti. Intanto Massimiliano Allegri lo boccia da centravanti: “Non nelle grandi squadre”(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 15:53:00 GMT)

Spinge in avanti Scana : Ottima performance per Scana , che scambia in rialzo del 22,97%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori ...