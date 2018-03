SPILLO / Dal 3% agli Npl - così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri : Commissione, Bce ed Eba sono tre istituzioni europee che detta no regole importanti per la vita economica dei paesi membri . Da cui sono più o meno indipendenti. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:53:00 GMT)DEFICIT SOTTO IL 3%/ La narrazione che aiuta a spolparci meglio, di P. AnnoniFINANZA E POLITICA/ Ecco perché bisogna "togliere" il Def a Padoan, int. a G. Piga

SPILLO/ Dall'Embraco al voto - le miopie pericolose dell'Europa : Le recenti parole di Juncker e il caso Embraco ci mostrano le miopie dell'Europa che non sembra avere a cuore realmente il bene comune dei cittadini. GIAN LUCA BARBERO(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:07:00 GMT)