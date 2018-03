: 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - Agenzia_Ansa : 'Il caso della spia russa è una messa in scena'. In un'intervista all'ANSA, lo scrittore e attivista politico Eduar… - Agenzia_Ansa : Caso spia russa, la premier britannica Theresa May: 'Lo Stato russo è colpevole'. E annuncia l'espulsione di 23 dip… - MediasetTgcom24 : Spia russa, la Francia si chiama fuori: 'Aspettiamo le prove' #spiarussa -

Attesa unata tra il nostro premiere la premier britannica May sulla crisi tra Gran Bretagna e Russia, dopo l'avvelenamento dell'exdi Mosca, Skripal. L'uomo sarebbe stato intossicato a Salisbury (Inghilterra) con il gas nervino. Con lui la figlia, entrambi in ospedale. Continui i contatti in queste ore tra Palazzo Chigi e Downing Street:è emersa la 'forte solidarietà' del governo italiano 'al governo e al popolo britannico'. Lo ha comunicato telefonicamente Alfano al collega inglese Johnson.(Di giovedì 15 marzo 2018)