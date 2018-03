Spia avvelenata | Mosca risponde a Londra con altrettante espulsioni di diplomatici

Ex Spia russa avvelenata - gli Usa : “Mosca disprezza l’ordine internazionale”. Diplomatici Uk verso l’espulsione : A meno di 24 ore dalla decisione del Regno Unito di espellere 23 Diplomatici russi per l’affaire dell’ex spia russa avvellenta a Londra, arriva la risposta di Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov espellerà presto Diplomatici britannici. La tensione tra i due paesi continua a salire da giorni. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che le accuse di Londra sul presunto coinvolgimento ...

Spia avvelenata - dura poco la giravolta di Macron : May chiama e la Francia si riallinea contro Mosca : Spia avvelenata, dura poco la giravolta di Macron: May chiama e la Francia si riallinea contro Mosca La Francia rientra nel “fronte occidentale”: dopo la telefonata di Theresa May, Macron ha condiviso l’osservazione del Regno Unito secondo cui leresponsabilità della Russia nell’attacco sono l’unica”spiegazione plausibile”. Continua a leggere L'articolo Spia avvelenata, dura poco la giravolta di Macron: ...

Spia russa avvelenata - Macron : "Responsabilità di Mosca unica spiegazione plausibile" : Nuovo colloquio telefonico tra Theresa May e Emmanuel Macron, per fare il punto sul caso Skripal. La premier britannica, si legge in una nota diffusa dall'Eliseo, ha informato il presidente francese "dei progressi dell'inchiesta e dettagliato le misure annunciate ieri", con l'espulsione di 23 diplomatici russi, mentre Macron ha condiviso l'osservazione del Regno Unito secondo cui le responsabilità della Russia nell'attacco sono l'unica ...

Spia avvelenata - Macron rompe il fronte : “Sanzioni quando ci saranno le prove” : Spia avvelenata, Macron rompe il fronte: “Sanzioni quando ci saranno le prove” Sul caso dell’ex Spia russa avvelenata, gli Usa sono “solidali”con Londra, ma la Francia rompe il “fronte occidentale”e si chiama fuori da condanne a prescindere. “quando vi sarannoelementi di prova, allora sara’ tempo di prendere decisioni” ha detto il portavoce di Macron Continua […] L'articolo Spia ...

Spia avvelenata - Macron si smarca : "Prima delle sanzioni accertare responsabilità" : Lo scontro tra Mosca e Londra è totale dopo il caso dell'ex Spia russa avvelenata sul suolo britannico, insieme alla figlia e a un poliziotto. Theresa May non ha dubbi: 'A Salisbury c'è stato un uso ...

Ex Spia russa avvelenata - gli Usa si schierano con May contro Mosca - : Il caso Skripal è arrivato ieri sera al Consiglio di Sicurezza Onu dopo che Londra ha annunciato l' espulsione di 23 diplomatici russi . Washington prende posizione mentre la Francia si chiama fuori: "...

Ex Spia russa avvelenata - Londra all’Onu : “Attacco di Mosca sul suolo britannico” : Ex spia russa avvelenata, Londra all’Onu: “Attacco di Mosca sul suolo britannico” Escalation nella storia dell’ex spia russa avvelenata. Dopo le accuse a Mosca e la replica del Cremlino, Theresa May annuncia l’espulsione di 23 diplomatici russi per il caso Skripal, il secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna. Continua a […] L'articolo Ex spia russa avvelenata, Londra ...

Ex Spia avvelenata - è guerra aperta tra Russia e Regno Unito : "Rappresaglia imminente" : È guerra aperta tra Russia e Regno Unito. La decisione di Theresa May di ordinare l’espulsione di 23 diplomatici russi dopo l’avvelenamento sul suolo inglese dell’ex spia Sergey Skripal e della...

Ex Spia avvelenata - Regno Unito espelle 23 diplomatici russi - non invierà rappresentante a World Cup : Scaduto l'ultimatum, il Regno Unito di Theresa May ha annunciato una serie di misure punitive contro la russia di Vladimir Putin, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi.

Spia avvelenata con gas nervino - Gran Bretagna espelle 23 diplomatici della Russia. La replica di Mosca è durissima : cresce la tensione : Il primo ministro britannico Theresa May ha dichiarato oggi che il Regno Unito intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni circa come sia potuto avvenire che una Spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. “Non e’ possibile altra conclusione – ha detto la May – se non che ...

Ex Spia russa avvelenata - a chi giova la recita dello stupore reciproco : Dove vanno a morire le spie russe ‘dismesse’ o ‘riciclate’? A Londra: avvelenate, non è mai chiaro da chi e perché, per strada o al ristorante; oppure, nel proprio letto, com’è accaduto, la scorsa notte, a Nikolai Glushkov, amico intimo del defunto oligarca Boris Berezovsky – aveva 68 anni e le cause del decesso non sono affatto chiare. La notizia della morte di Glushkov, che forse non c’entra nulla, ma è solo coincidente, getta un velo di ...