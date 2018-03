Spesometro light | nuova scadenza e semplificazioni | tutte le novità

Spesometro light - tempo fino ad aprile : 19.20 Al via lo Spesometro " light ": l'Agenzia delle Entrate ha emanato il nuovo provvedimento del direttore Ruffini che recepisce le semplificazioni introdotte dal decreto fiscale. E le novità fanno slittare la scadenza per l'invio dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 dal 28 febbraio al 6 aprile , ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. Ci saranno quindi due mesi di tempo per adeguarsi alle ...

Arriva Spesometro light - dati cumulati per mini-fatture : Arriva spesometro light , dati cumulati per mini-fatture 20 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spesometro "light" in arrivo : proroga per le fatture del 2017 : Anche il vice ministro dell'Economia, Luigi Casero, è soddisfatto sia per la semplificazione, che per l'attuazione dello Statuto del contribuente sui termini di efficacia delle nuove norme fiscali.