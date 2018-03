Spectre | Intel a lavoro su un fix hardware per i chip di 8th generazione

Intel : tempesta di azioni legali per i casi Meltdown e Spectre : Il colosso dei processori, Intel, è attualmente colpito da 32 azioni legali di classe a causa delle debolezze Meltdown e Spectre. Class Action Le vulnerabilità Meltdown e Spectre hanno causato un’enorme falla nella sicurezza, che ha visto protagonisti un alto numero di PC. Stando alle informazioni della SEC (Securities and Exchange Commission), Intel sta affrontando una serie di cause legali con l’accusa di aver danneggiato i consumatori con le ...

Intel : nuova patch contro Meltdown e Spectre : Da poco, Intel, ha annunciato una prima diffusione di una nuova patch progettata per combattere le debolezze di Meltdown e Spectre. patch Intel Nello scorso mese sono state rilasciate differenti patch, basate sui differenti OS, che però hanno causato alcuni casi di instabilità e riavvii improvvisi dei PC. Intel ha però, da poco, rilasciato una patch per la serie di CPU Skylake, che dovrebbe risolvere totalmente il problema La patch in questione ...

Meltdown e Spectre - i primi processori blindati di Intel solo nel 2019 : (Foto: Graz University of Technology) Negli scorsi giorni abbiamo fatto la spiacevole conoscenza di due delle minacce più pericolose mai emerse in ambito tecnologico: Spectre e Meltdown, attacchi subdoli che prendono di mira vulnerabilità diffuse su quasi ogni tipologia di processore per computer e smartphone prodotto negli ultimi dieci anni e più. Della storia si è parlato molto nelle ultime settimane, e in particolare del fatto che per alcuni ...

Intel : la patch per Meltdown e Spectre è difettosa; meglio non installarla : Gli utenti PC si sono lamentati ultimamente del fatto che la patch di Intel, rilasciata per contrastare le vulnerabilità di Spectre e Meltdown, stia causando riavvii spontanei. Intel finalmente si è decisa ad ammettere ufficialmente l’esistenza di questo problema e adesso raccomanda gli utenti di evitare il nuovo aggiornamento difettoso evidentemente distribuito con troppa fretta e poca cura. Il vicepresidente esecutivo di Intel, Neil ...

I numeri dei VC a stelle e strisce. I benchmark di Intel (dopo Meltdonw&Spectre) e il supercomputer UE - : Una questione che, se non risolta, potrebbe convincere molte menti brillanti importate in America a tornare a casa: un danno enorme per l'economia digitale. > *** Il supercomputer europeo L'Unione ...

Ecco l’elenco delle CPU di Intel affette dalle vulnerabilità Spectre e Meltdown : Intel ha appena elencato tutti i suoi processori che sono attualmente interessati dai difetti di sicurezza di Spectre e Meltdown. La cosa davvero interessante è che Intel in queste ore è a stretto contatto con molte altre aziende tecnologiche, tra cui AMD, ARM Holdings e diversi fornitori di sistemi operativi, per mitigare questo problema in modo rapido e costruttivo e rilascerà aggiornamenti per il 90% dei suoi processori entro la fine della ...

Delicatissimo virus Intel con Meltdown e Spectre : processori coinvolti - rimedi e dettagli bug : Sta tremando mezzo mondo in queste ore a causa di Meltdown e Spectre, la doppia falla che metterebbe seriamente a rischio tantissimi dispositivi in giro per il mondo, considerando il bug che ha colto di sorpresa gli sviluppatori di processori Intel, ARM e AMD. Il virus è ancora oscuro, sia per portata, sia per potenziali effetti su coloro che potrebbero già essere stati colpiti, ma quanto pare in casa Apple e Google sarebbero già stato trovati i ...

Meltdown e Spectre - il Ceo di Intel ha venduto azioni prima dell'annuncio della falla : Brian Krzanich avrebbe venduto azioni della società per un valore di oltre 39 milioni di dollari dopo essere venuto a conoscenza di Meltdown e Spectre