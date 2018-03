Spazio | missione EarthCARE | Thales Alenia Space consegna il radiometro a banda larga per

Spazio : Putin - nel 2019 lanceremo missione per Marte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spazio : Putin - nel 2019 lanceremo missione per Marte : MOSCA , ANSA, - MOSCA, 15 MAR - La Russia sta per lanciare un'ambiziosa serie di missioni su Marte, a partire dal 2019 e con una missione senza equipaggio. Così il presidente russo Vladimir Putin in ...

Spazio : l’ASI ha ospitato il 74° Project Science Group della missione Cassini : Si è svolto l’8 marzo presso il Museo Maxxi di Roma, per la quinta volta in Italia, il convegno del Project Science Group (Psg) della missione Cassini, l’organismo di cui fanno parte i PI, i Project Scientist e i Program manager di JPL, ESA e ASI. Dall’anno del lancio, il 1997, i Project Science Group sono convocati tre volte l’anno, due presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa e uno in Europa. l’ASI ha ospitato il Psg #74, l’ultimo ...

Spazio - il proprio nome in un chip con missione Parker Solar Probe : Roma, 7 mar. , askanews, La Nasa invita il pubblico a condividere l'emozione della prima missione che punta a 'toccare' il Sole. Tutti a bordo, dunque, di Parker Solar Probe il cui lancio è previsto ...

Spazio : la NASA invita il pubblico ad andare a bordo della sua prima missione per “toccare” il sole : La NASA sta invitando le persone di tutte il mondo ad inviare i loro nomi online per essere posizionati su un microchip a bordo della storica missione Parker Solar Probe, il cui lancio è previsto nell’estate 2018. La missione viaggerà attraverso l’atmosfera del sole, affrontando il violento calore e le condizioni di radiazione e il vostro nome accompagnerà il viaggio. Le iscrizioni saranno accettate fino al 27 aprile. Per saperne di più, ...

Spazio : la NASA progetta una nuova missione - Azure studierà magnetosfera e aurore : La NASA ha in programma una nuova missione incentrata sulle aurore: Azure (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment) studierà la magnetosfera, lo scudo protettivo della Terra contro il vento solare, e il ruolo delle aurore nella quantità totale di energia in ingresso e in uscita dalla Terra. Le aurore sono il prodotto di una violenta collisione con l’atmosfera e il campo magnetico delle particelle cariche provenienti dal vento solare: ...

Spazio : lo scienziato Charles Elachi alla Sapienza - ripercorrerà la missione Cassini : Lo scienziato statunitense Charles Elachi sarà presente all’incontro del 6 marzo a Roma, presso la facoltà di Ingegneria della Sapienza, per ripercorrere la missione Cassini, una delle maggiori missioni di esplorazione spaziale. Elachi, che ha diretto il centro Caltech della Nasa al Jpl di Pasadena, ricorderà la missione Cassini insieme al direttore del Master Sistemi di Trasporto spaziale, Marcello Onofri, e al responsabile del Centro ...

Spazio : la missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ci porta sopra lo Stretto di Bering : La missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ci porta sopra lo Stretto di Bering, che collega l’Oceano Pacifico con il Mar Glaciale Artico tra la Russia e lo stato americano dell’Alaska. L’immagine è stata generata combinando tre scansioni radar acquisite nelle date 11 dicembre 2017, 23 dicembre 2017 e 4 gennaio 2018. A ciascuna immagine è stato associato un diverso colore: rispettivamente, blu, rosso e verde. ...

Spazio : tutto pronto per il lancio della missione “InSight” - progettata per studiare il “cuore” di Marte : tutto pronto per InSight, la missione progettata per studiare il ‘cuore’ di Marte. Il lander nella Nasa sta per essere trasferito dal Lockheed Martin Space a Denver, dove è stato costruito e testato, alla base Vandenberg in California. Da qui partirà il 5 maggio di quest’anno, diventando così la prima missione interplanetaria a prendere il volo dalla West Cosat. E a proposito di record, InSight – spiega Global Science – sarà il primo ...

Spazio - missione ExoMars : la “grande frenata” del Trace Gas Orbiter verso Marte : Ha aggiustato la sua orbita per oltre un anno, e adesso ce l’ha fatta: ExoMars è pronto per iniziare a studiare Marte da vicino. Arrivato vicino al mondo rosso nell’ottobre 2016, il Trace Gas Orbiter (Tgo) della missione Esa ha progressivamente abbassato la sua traiettoria attorno al pianeta, e adesso è nella posizione giusta per iniziare le operazioni scientifiche. Prima di tutto, la ricerca delle possibili origini biologiche delle tracce di ...

Spazio : uno sguardo nel cuore delle aurore pulsanti grazie alla missione Themis : Le aurore, lo spettacolare show di luci e colori che vibrano nel cielo ai poli del nostro pianeta, sono un fenomeno studiato da sempre. Ma non tutte le aurore polari sono uguali, e alcune sono più rare da osservare: ad esempio le cosiddette ‘aurore pulsanti’, caratterizzate da chiazze luminose intermittenti. Questa discontinuità – spiega Global Science – rende il fenomeno difficile da immortalare, perché i tipici sensori di elettroni ...

Spazio - ministro Fedeli : con il docufilm “Expedition” accediamo al dietro le quinte della missione VITA : “Sono contenta di aver condiviso oggi con le studentesse e gli studenti la visione di ‘Expedition’ e voglio ringraziare Paolo Nespoli, la regista Alessandra Bonavina, l’Agenzia spaziale Italiana e la European Space Agency per l’importante momento di conoscenza che ci hanno offerto e che vogliamo promuovere portando il docufilm nelle scuole. Grazie a questo lavoro, entriamo nei luoghi in cui le astronaute e gli astronauti ...

Spazio - missione extraveicolare sulla Iss per due astronauti : Houston , askanews, - L'astronauta della Nasa, Mark Vande Hei e il suo collega giapponese della Jaxa, Norishige Kanai hanno effettuato una missione extraveicolare, la cosiddetta "passeggiata spaziale",...

Spazio - Enea : al via l'orto marziano per missione Amadee-18 : Teleborsa, - E' partita ufficialmente la missione Amadee-18 in Oman, nella penisola arabica, con la simulazione dello "sbarco" su Marte e l'inizio del periodo di isolamento. Fino al 28 febbraio, 5 "...