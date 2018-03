Spazio | l’Ultima Thule di New Horizons | la sonda della NASA prosegue il suo viaggio oltre

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Un’isola leggendaria situata in una remota zona del nordTerra: si tratta di, citata per la prima volta dal geografo greco Pitea nel IV secolo a.C., il cui mito si è poi accresciuto nella tarda antichità e nel medioevo. Diventata nell’immaginario collettivo il simbolo di un luogo estremamente lontano, ai confini del mondo,ora conquista lograzie a New. Ultima, infatti, è il nome provvisorio che gli scienziatimissione hanno scelto per designare 2014 Mu69, l’oggettoFascia di Kuiper (Kbo) che laraggiungerà in tempo per festeggiare il capodanno del 2019. Il piccolo Kbo – spiega Global Science – non ha ancora un nome ufficialmente attribuito dall’Unione Astronomica Internazionale (Iau), l’organismo che si occupa di ‘battezzare’ i corpi celesti e le strutture che spiccano sui loro ...