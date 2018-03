Spal | Meret | ' Juve | non voglio prendere gol'

calciomercato

(Di giovedì 15 marzo 2018) Alex, portiere dellain prestito dall'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport della prossima sfida di campionato contro lantus : 'Cerco di fare del mio meglio in ogni partita. Sarebbe il massimo nongol, per me e la squadra. Non sarà semplice, ci stiamo ...