Sony porta a NAB 2018 i workflow end-to-end

Annunciati importanti cambi al vertice per Sony Interactive Entertainment : Come segnala Dualshockers, Sony ha da poco comunicato una serie di importanti cambi al vertice di Sony Interactive Entertainment, modifiche all'intera organizzazione che entreranno in vigore dal prossimo primo aprile 2018, data che, appunto, segna il ritiro di Kaz Hirai dal ruolo di CEO, al suo posto Kenichiro Yoshida, attuale dirigente di Sony Japan.A partire dal primo aprile Jim Ryan prenderà il controllo di Sony Interactive Entertaiment ...

Sony Album beta si aggiorna con importanti novità : Sony Mobile ha rilasciato una nuova versione beta dell'applicazione Sony Album, una delle più apprezzate tra quelle realizzate da questo produttore L'articolo Sony Album beta si aggiorna con importanti novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

PlayStation VR nei musei : Sony ci porta nello spazio - SpazioGames.it : Il Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, ha proposto nel week-end 10-11 febbraio e proporrà anche in quello 17-18, due attività interattive con l'utilizzo del PlayStation VR di Sony. ...

Sony fa chiarezza sulla sua politica di aggiornamenti : smartphone top di gamma supportati per 2 anni : Nonostante sia già uno dei produttori più attenti nel supportare adeguatamente nel tempo i propri dispositivi, Sony ha voluto fare maggiore chiarezza sulla propria politica circa gli aggiornamenti . ...

Sony con LG Display per portare l’OLED sugli smartphone - e con OPPO sogna dispositivi flessibili : Sony starebbe collaborando con LG Display per portare pannelli OLED flessibili sugli smartphone, mentre anche OPPO brevetta diversi design per smartphone in grado di piegarsi a metà come un libro. L'articolo Sony con LG Display per portare l’OLED sugli smartphone, e con OPPO sogna dispositivi flessibili è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Caso Quantic Dream : Sony si sarebbe scagliata contro il giornalista autore del reportage : Una giornata veramente movimentata quella di oggi per Quantic Dream, la famosa compagnia responsabile di apprezzati titoli come Heavy Rain, Beyond Two Souls e al lavoro sulla prossima esclusiva PS4, Detroit Become Human.Infatti, come probabilmente saprete, il celebre studio è stato recentemente al centro di una forte polemica, ex dipendenti della compagnia hanno mosso accuse pesanti dalle quali Quantic Dream si difenderà in sede legale, come ...

Sony Events è l’app che permette di seguire Sony negli eventi più importanti : Sony Events è un'applicazione che permette agli utenti di seguire il brand negli eventi principali a cui parteciperà nel corso del 2018, quali CES, SXSW o IFA. L'articolo Sony Events è l’app che permette di seguire Sony negli eventi più importanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

XperiCheck è il portale web per tener traccia degli aggiornamenti dei Sony Xperia : Per chi volesse tener traccia degli aggiornamenti firmware di qualsiasi Sony Xperia XperiCheck è un sito web che potrà sicuramente tornare utile. L'articolo XperiCheck è il portale web per tener traccia degli aggiornamenti dei Sony Xperia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.