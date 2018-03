Sondaggi Governo ElezioniI 2018 Elettori Pd | il 59% spinge per un’alleanza con M5s e LeU

Quale governo? La parola ai lettori. Sondaggi : Governo, tutto in alto mare. Fino al 23 marzo, giorno in cui si riuniscono per la prima volta le nuove Camere e si eleggono i rispettivi presidenti, siamo alla guerra di posizionamento. Il Pd, vero ago della bilancia nonostante la pesante sconfitta elettorale, appare... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Governo ELEZIONI 2018/ Cosa hanno votato le donne? Successo mancato per Fedeli e Boldrini.. : SONDAGGI GOVERNO e analisi ELEZIONI 2018: i più votati al Senato e il voto delle donne. mancato Successo per Fedeli e Boldrini, ecco le stime del voto femminile in Italia(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ I più votati al Senato : il Pd si salva con l’Svp - ecco la top5 : Sondaggi Governo e analisi Elezioni 2018: i più votati al Senato, il Pd si salva solo con l'Svp, bene M5s e Lega. Accordo M5s-Pd, gli elettori Cinque Stelle sono d'accordo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Sondaggi Governo ELEZIONI 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi : SONDAGGI GOVERNO e analisi post-ELEZIONI 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Sondaggio - gli elettori vogliono un governo M5s-Pd : Sergio Mattarella la pensa allo stesso modo? : Che governo avremo? Come si muoverà Sergio Mattarella ? Chi accetterà alleanze e con chi? Domande che, per ora, restano senza risposte sicure. Di certo, al contrario, c'è quel che rileva un Sondaggio ...

Sondaggi Governo ELEZIONI 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Matteo Salvini - il Sondaggio Swg sugli elettori leghisti : mai governo con tutto il Pd : ... gli elettori della Lega non sarebbero per nulla d'accordo alla formazione di un governo cedendo la presidenza del consiglio a un'altra forza politica, la pensano così iul 56% dei leghisti. Il 31% ...

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ Quale alleanza per il Paese? Fronte ‘populista’ M5s-Lega al 33% : Sondaggi Governo post-Elezioni 2018: Quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 05:39:00 GMT)

Sondaggio - un italiano su tre vuole un governo Lega-M5S : Il primo Sondaggio su che intesa di governo vorrebbero gli italiani dopo il voto del 4 marzo lo ha fatto Ipsos, è oggi sul Corriere della Sera e mette al muro il presidente Sergio Mattarella : dice ...

Che governo vogliono gli italiani dopo queste elezioni? Un Sondaggio : Un governo alla fine si farà perché molti parlamentari eletti non vorranno rischiare il posto, è il ragionamento prevalente sui giornali. Da un sondaggio dell'istituto Nando Pagnocelli, ripreso dal Corriere, risulta invece che ben il 51% degli intervistati ritiene che non si riuscirà a costruire una maggioranza e si dovrà tornare alle urne. Solo il 30% crede che dalle urne del 4 marzo potrà ...

Ecco l'ultimo Sondaggio : si vede un nuovo governo : La maggioranza c'è e si vede. A dispetto di ciò che scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera («Il governo non si vede salvo larghissime intese»), il centrodestra è in crescita e, ad oggi, può battere tutti e raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi, mentre il Pd è sotto il 22%.Il gruppo parlamentare di Forza Italia ha elaborato uno studio intitolato «Super media sondaggi» nel quale emerge ...