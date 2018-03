Solidarietà | dalle parole ai pasti | Rise Against Hunger arriva in Italia

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che venga fatta conoscere”, diceva Aristotele., l’assocazione no profit fondata negli Stati Uniti nel 1998,inesattamente con questo obiettivo: farsi conoscere e coinvolgere aziende, scuole e comunità con un nuovo strumento di“ad alto impatto emotivo”. Si tratta di confezionare con le proprie mani razioni di cibo con riso, soia, vitamine e verdure essiccate, destinati allo Zimbabwe, per far sentire ciascuno un po’ più artefice del cambiamento e della donazione. Dalla sua fondazione, l’associazione ha impacchettato 378 milioni di. Parte di questi sonoti anche dall’dove alcune imprese, tra cui Kraft Heinz Company e Pfizer, hanno fatto del confezionamento una vera e propria attività di team ...