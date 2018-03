Sofferenze bancarie | la Ue sceglie la linea più morbida | Corriere della Sera

Intervista a Dombrovskis : ?«Otto anni per smaltire le nuove Sofferenze bancarie» : La Commissione europea pubblicherà mercoledì un atteso pacchetto di misure legislative per ridurre l'ammontare delle sofferenze creditizie e risanare i bilanci bancari. Intervistato da un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, il vice presidente dell'esecutivo comunitario Valdis Dombrovskis, 46 anni, ha spiegato che l'iniziativa dovrebbe facilitare un accordo tra i paesi membri in vista del completamento dell'unione bancaria...