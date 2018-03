Smascherata setta macrobiotica | diete da fame che promettevano cure miracolose | indagato

meteoweb.eu

: Ancona, smascherata una setta del macrobiotico ( - infoitinterno : Ancona, smascherata una setta del macrobiotico ( - Menaindaco : Ancona, smascherata una setta del macrobiotico - Generweb : Ancona, smascherata una setta del macrobiotico - -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Smantellata una “psico-” attiva tra le Marche e l’Emilia-Romagna nel campo dell’alimentazioneche manipolava gli adepti. Le indagini hanno avuto inizio nel 2013 grazie alla denuncia di una ragazza, in passato vittima della, che ha raccontato ai poliziotti di aver creduto ai racconti sui benefici ‘miracolosi’ della dieta elaborata dal capo dellache, a suo dire, sarebbe stata in grado di guarire malattie incurabili per la medicina ufficiale. Al capo dell’associazione, un noto imprenditore del settore macrobiotico e ad alcuni membri, anch’essi indagati, sono stati contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. Gli stessi, infatti, approfittando dello status psicologico in cui versavano le vittime prescelte, ...