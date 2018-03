: Slovenia, il premier Cerar si dimette dopo referendum annullato #slovenia - MediasetTgcom24 : Slovenia, il premier Cerar si dimette dopo referendum annullato #slovenia - TerlizziGerardo : RT @MediasetTgcom24: Slovenia, il premier Cerar si dimette dopo referendum annullato #slovenia - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Slovenia, il premier Cerar si dimette dopo referendum annullato #slovenia -

Ilsloveno Miro Cerar ha annunciato le dimissioni dopo l'annullamento da parte della Corte Suprema delgovernativo sul potenziamento del porto di Capodistria sulla costa adriatica. "Le forze del passato non ci permettono di lavorare per le generazioni future", ha detto Cerar in una conferenza stampa "Sto dando le mie dimissioni". Elezioni parlamentari sono già previste per il prossimo giugno, ma non è chiaro al momento se saranno anticipate.(Di giovedì 15 marzo 2018)