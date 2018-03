Slovacchia | il Premier si dimette Robert Fico lascia dopo l’assassinio del giornalista

Slovacchia : omicidio Kuciak - premier Fico annuncia le dimissioni : Il premier slovacco Robert Fico ha offerto le dimissioni tre settimane dopo l’uccisione del reporter Jan Kuciak e della sua fidanzata. L’ omicidio del giornalista aveva fatto precipitare il Paese in una crisi di governo, attaccato da più parti, per presunti legami con la ’ndrangheta di alcuni membri dell’esecutivo. Fico presenterà ufficialmente le d...

Slovacchia - giornalista ucciso : via un ministro e due consiglieri del premier. Online l’articolo della sua inchiesta : L’esecuzione in casa del giornalista investigativo Jan Kuciak e della fidanzata ha portato alle dimissioni il ministro della Cultura slovacco, Marek Madaric (Smer, democratici sociali), proprio nel giorno in cui è stato pubblicato Online un articolo dell’inchiesta che il repoter non è riuscito a completare (qui il link all’articolo). “Il ministero della Cultura è il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che è ...