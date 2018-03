Siria | Afrin sotto assedio da lunedì Mezzaluna rossa | “La Turchia ha bombardato anche

Siria : ong - 700 mila civili intrappolati ad Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : esercito turco inizia assedio centro di Afrin :

Siria : turchi assediano città di Afrin : ANSA, - ISTANBUL, 13 MAR - L'esercito turco ha iniziato l'assedio del centro urbano di Afrin, l'enclave curda nel nord-ovest della Siria contro cui conduce un'offensiva militare dallo scorso 20 ...

Siria : 1700 combattenti curdi saranno trasferiti ad Afrin :

Siria - ‘Le bombe cadevano come pioggia’. Ecco le testimonianze da Afrin : L’offensiva turca “Ramoscello d’ulivo” contro la città curda di Afrin, nel nord della Siria, sta causando un numero sempre più elevato di vittime civili. Secondo la Croce rossa curda, dal 20 gennaio alla fine di febbraio gli attacchi dell’esercito di Ankara hanno provocato 93 morti, tra cui 24 bambini, e 313 feriti, compresi 51 bambini, tra la popolazione civile. Questi numeri rendono prive di senso le assicurazioni ...

Siria : Ankara - 41 soldati turchi uccisi finora ad Afrin :

Siria - ong : “Attacco al cloro nella Ghouta” Raid nonostante la tregua : “10 vittime” Le forze speciali turche entrano ad Afrin : La tregua è formalmente in vigore ma nella Ghouta orientale, teatro dal 18 febbraio di un’escalation di violenza costata la vita a oltre 500 persone, si continua a morire. Almeno 10 civili sono rimasti uccisi nei nuovi Raid e bombardamenti eseguiti dal regime di Bashar Al Assad, malgrado la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sulla tregua umanitaria di 30 giorni in Siria. Lo hanno riferito gli attivisti dell’Osservatorio Siriano per i ...

Siria caos. "A Ghouta attacco con il gas cloro". Le forze turche entrano ad Afrin : Le forze speciali turche hanno attaccato stamattina Afrin, nel nord-ovest della Siria, riuscendo ad entrare nell'enclave curda. La città si trova da oltre un mese sotto l'attacco di...

Siria - forze speciali turche e arabe entrano ad Afrin - sospetto attacco con gas nel Ghouta : Le forze speciali della polizia e della gendarmeria turca sono entrate stamani nell'enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria, sotto attacco di Ankara da oltre un mese. Il loro compito principale, secondo i media locali, sarà quello di contrastare possibili infiltrazioni di miliziani curdi dell'Ypg nei villaggi già passati sotto il controllo turco e di partecipare all'assedio del centro urbano di Afrin. Con le forze ...

Siria - sospetto attacco con gas cloro nel Ghouta. I turchi entrano ad Afrin : Le forze speciali turche e i combattenti arabi sono entrati nell’enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria, sotto attacco di Ankara da oltre un mese. Obiettivo: contrastare possibili infiltrazioni di miliziani curdi dell’Ypg nei villaggi già passati sotto il controllo turco e di partecipare all’assedio del centro urbano di Afrin. Con le f...

Siria : Turchia - tregua non include Afrin : ROMA, 25 FEB - La risoluzione Onu per la tregua in Siria "non avrà impatti sull'offensiva turca ad Afrin", nel nord del Paese. Lo ha detto il vicepremier turco Bekir Bozdag citato dall'agenzia Anadolu.

Siria : Turchia - la tregua Onu non include Afrin :

Il Papa chiede il rispetto della tregua in Siria - ma cita solo il Goutha orientale e non Afrin : Ieri sera il cardinale Pietro Parolin, davanti al Colosseo illuminato di rosso per ricordare i cristiani di tutto il mondo perseguitati, ha detto che il Vaticano sta appoggiando la tregua umanitaria ...

Erdogan vuole il Nord della Siria : “La battaglia di Afrin è solo l’inizio” : Quando la battaglia della Ghouta, in un modo o nell’altro, sarà finita, in Siria comincerà una guerra molto diversa, quella delle frontiere. I ribelli anti-Assad sostenuti dalla Turchia si stanno già preparando. I sogni «rivoluzionari» sono sepolti da un pezzo. Sanno di essere pedine di un gioco più grande, fra le potenze regionali e mondiali. E co...