Siria | 10mila civili in fuga dalla Ghuta orientale

Siria : 10mila civili in fuga da Ghuta : ANSA, - BEIRUT, 15 MAR - In Siria 10.000 civili hanno lasciato oggi la Ghuta orientale, secondo quanto afferma la tv di Stato Siriana. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave, ancora in parte ...

Siria : forze governative avanzano nel Ghouta - 10mila civili in fuga : Diecimila civili hanno lasciato la regone di Ghouta orientale. Lo ha affermato la tv di Stato Siriana. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave ancora in parte controllata dagli insorti dove ...

Siria - guerra agli ospedali : distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe : Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe Un centro sanitario supportato da Medici Senza Frontiere nel nord-ovest della Siria è stato colpito da un attacco aereo che ha causato la morte di 6 persone. Le bombe hanno distrutto lo stock di vaccini e i frigoriferi necessari per mantenerli […] L'articolo Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto ...