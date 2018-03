Siria | 10 mila civili in fuga dalla Ghuta | tivù siriana

Siria : ong - 700 mila civili intrappolati ad Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Cinquecentomila morti in sette anni di guerra - ma la Siria finisce nel silenziatore della realpolitik : Sami (14 anni), viene dalla città di Dera'a, in Siria meridionale, è attualmente rifugiato in Giordania. Dice: "Sono uscito per giocare con la neve insieme ai miei cugini. Una bomba è esplosa. Ho visto le mani di mio cugino volare di fronte a me. Ho perso entrambe le gambe. Due miei cugini sono morti e un altro ha perso le gambe".Per non dimenticare i 19.811 bambini uccisi nei sette anni di guerra in Siria: 12 marzo 2011-12 ...

Siria - l’inferno senza fine di Goutha : duemila morti nel silenzio del mondo : L’assedio di Assad e dei russi alla provincia ribelle: «Vogliono lo sterminio». All’Onu si negozia la tregua. Merkel e Macron a Putin: «È il momento di agire»

Secondo la Coalizione nazionale Siriana, sempre negli ultimi 3 mesi sono 32 le strutture mediche distrutte nell'area dai raid di Damasco e dei suoi alleati, compresa la Russia

Bombe e strage di civili a Ghouta - la nuova Aleppo Siriana : «duemila uccisi in tre mesi» : Il Ghouta orientale sta vivendo i suoi giorni peggiori: da domenica scorsa l’esercito del regime ha dato il via a una massiccia operazione aerea con bombardamenti martellanti – e indiscriminati - sulle aree popolate da civili. Le persone rimaste senza vita sotto le macerie sono oltre 400, di cui quasi 100 bambini ...

Siria - il regime bombarda sobborghi di Damasco controllati dai ribelli. “350mila civili intrappolati - 57 bambini uccisi” : Almeno 250 persone, tra cui 57 bambini e adolescenti, sono morte nei bombardamenti del regime Siriano sull’enclave ribelle del Ghouta orientale, vicino Damasco. Lo ha confermato alla Bbc il coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite Panos Moumtzis, dopo tre giorni di attacchi delle forze governative sui sobborghi orientali della capitale. Secondo Amnesty International, più di 350.000 civili sono intrappolati all’interno ...

Siria - guerra agli ospedali : distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe : Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe Un centro sanitario supportato da Medici Senza Frontiere nel nord-ovest della Siria è stato colpito da un attacco aereo che ha causato la morte di 6 persone. Le bombe hanno distrutto lo stock di vaccini e i frigoriferi necessari per mantenerli […] L'articolo Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto ...

Usa proroga soggiorno a 7mila Siriani : 04.43 L'amministrazione Trump ha deciso di consentire a circa 7.000 siriani di restare negli Usa per altri 18 mesi a causa del conflitto armato in corso, ma ha fatto sapere che non accetterà altre richieste per il programma speciale di protezione. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno.

Israele : in Siria 82mila militanti Iran : 22.06 "In Siria ci sono 82mila combattenti sotto l'autorità di Teheran, tra cui 3mila membri della Guardia Rivoluzionaria Iraniana". Così l'ambasciatore di Israele all'Onu, Danon, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. Secondo Danon l'Iran sta tentando di "trasformare la Siria nella più grande base militare del mondo". "Stiamo rilasciando queste informazioni classificate perché è vitale per il mondo capire che se chiudiamo gli occhi ...

Israele : 'In Siria 82mila combattenti sotto l'autorità dell'Iran' : "Stiamo rilasciando queste informazioni classificate - ha sottolineato Danon - perché per il mondo è vitale capire" che non si può far finta di nulla. Tanto più che "tra gli 82mila combattenti sotto ...