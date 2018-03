Siracusa Poliziotti all' asilo nido di via Basilica | incontro con i bimbi per ' Figure

siracusaoggi

(Di giovedì 15 marzo 2018) Agenti di polizia questa mattina all'Celentano di via, ma la cronaca non c'entra. Il personale delle Volanti era infatti impegnato nel progetto 'Amiche', un modo per avvicinare i bambini alle divise. Sorriso di ordinanza, hanno chiacchierato e scherzato ...