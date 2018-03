Siracusa | Guardia di Finanza sequestra casa di cura Vertici indagati per bancarotta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ladidiha sottoposto a sequestro preventivo, su ordine della Pro, ladiVilla Azzurra, clinica accreditata presso il Servizio sanitario regionale. Le indagini del nucleo di Polizia economica finanziaria sono scattate nell’aprile del 2017. Gli amministratori di fatto e di diritto della clinica sonoperfraudolenta per distrazione, causazione dolosa del fallimento e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I finanzieri hanno scoperto che ladi, società che ha accumulato nel tempo debiti nei confronti del fisco e dell’Inps per circa 7,5 milioni di euro e nei confronto di terzi per quasi 4 milioni, una volta acquisita dall’attuale gruppo societario nel 2015, nel successivo luglio 2016 ha concesso in locazione l’intera azienda a un altro soggetto economico, la Gesin srl. Le stesse società lo scorso ottobre ...