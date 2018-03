Sicilia : stop Ars a diretta commissioni - M5S 'vergognosa era Miccichè' : ... l'Assemblea regionale Siciliana torna indietro sulla decisione della precedente legislatura e fa insorgere il M5S che chiede "la modifica del regolamento per rendere le dirette streaming la regola e ...

Comuni : Sicilia cambia sistema trasferimenti - Asael 'Stop a disparità fra enti' : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Svolta in Sicilia nel sistema dei trasferimenti di risorse dalla Regione ai Comuni. L'assessorato regionale alle Autonomie locali ha emanato una circolare che pone le basi per l'introduzione nell'isola del sistema dei cosiddetti 'fabbisogni e costi standard' utili alla

Sicilia : stop a terzo mandato per sindaci piccoli Comuni - Ars boccia ddl : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Si ferma l'iter del ddl sul terzo mandato per i sindaci dei Comuni Siciliani con popolazione fino a tremila abitanti. L'Ars ha infatti bocciato il ritorno in Commissione del testo promosso dal capogruppo di Fi Giuseppe Milazzo. "Oggi abbiamo rispedito al mittente la no

Sicilia : guasto a linea elettrica - stop a treni tra Fiumetorto e Castelbuono : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) – Circolazione ferroviaria sospesa tra Fiumetorto e Castelbuono, nel Palermitano a causa di un guasto alla linea elettrica. Lo stop al traffico ferroviario dalle 9.50 di stamani con i tecnici di Rete ferroviaria italiana già al lavoro per riparare il problema tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Cefalù e Campofelice. Per i viaggiatori del trasporto regionale è stato attivato un servizio ...

Maltempo Sicilia : le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi - stop agli attracchi : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno danneggiato il porto di Alicudi, tanto che è stato vietato l’attracco di traghetti e aliscafi dall’ordinanza dal comandante della Capitaneria di Porto Paolo Margadonna. Disagi simili si registrano in quasi tutte le Eolie. A Lipari ad esempio a rischio la banchina di Sottomonastero. L'articolo Maltempo Sicilia: le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi, stop agli attracchi sembra essere il ...

Maltempo - collegamenti marittimi in tilt in Sicilia : stop alla nave per le Eolie : collegamenti marittimi in tilt in Sicilia. Dopo lo stop alla motonave Vesta che collega Trapani alle Egadi, anche la nave veloce Isola di Vulcano resta ormeggiata al porto a causa del Maltempo. Siremar, infatti, rende noto che non ha effettuato la corsa delle 17.15 sulla tratta Milazzo-Eolie. L'articolo Maltempo, collegamenti marittimi in tilt in Sicilia: stop alla nave per le Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : presidente Ars - stop a maxi infornata collaboratori : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - "stop alla maxi-infornata di collaboratori nei gruppi parlamentari dell’Ars". È il diktat del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, rispetto alla norma che consente ai gruppi di firmare contratti di collaborazione subordinata (D6) in aggiu

Riaperta strada statale in Sicilia dopo stop per incidente : Roma, 17 gen. (askanews) Anas comunica che è stata Riaperta al traffico la strada statale 115 'Sud Occidentale Sicula' tra Sciacca e Ribera chiusa stamane in entrambe le direzioni al km 131,550 nel ...