etribuna

: Sicilia, secondo l’Abi il 2017 è stato “dinamico per economia e positivo per il credito a famiglie” - gkorps : Sicilia, secondo l’Abi il 2017 è stato “dinamico per economia e positivo per il credito a famiglie” - SantinomySm : @FedeAngeli @AGiam Secondo me la fiction da vedere x conoscere il 'modus operandi' del magistrato Sabella che in Si… - OrazioBurroughs : Su @rep_palermo il secondo reportage narrativo sui castelli horror/gotici di Sicilia. Gela, la torre di Manfria e i… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) In questo senso, in evidenza la partecipazione all'incontro dell'Assessore regionale all', Gaetano Armao, che ha illustrato gli elementi principali del Def regionale appena approvato dalla ...