Sicilia | Musumeci incontra vertici Guardia finanza

Caro Musumeci - Sgarbi va rimosso dall’assessorato. La dignità dei Siciliani va tutelata : Presidente Musumeci, io non la conosco. Se non attraverso chi parla di Lei. E chi parla di Lei racconta di un uomo serio, onesto, capace, non troppo incline agli slogan e alla politica di urla e insulti che tanto si usa in questi tristi tempi. Un uomo d’altri tempi. Sa, uno di quelli che gente come mio padre o mio nonno avrebbero stimato pur non appartenendo alla stessa ideologia di fondo. Io capisco le esigenze della politica, il doversi ...

Sicilia : Codacons appoggia Musumeci - sì a defiscalizzazione benzina : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Arriva dal Codacons il "pieno appoggio" alla proposta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci di defiscalizzare la benzina in Sicilia. "Siamo pronti a scendere in campo per sostenere qualsiasi misura che porti ad una riduzione dei listini dei carburanti -

Sicilia : Aricò - Pd e M5S paradossali - con Musumeci passati da annunci a fatti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci al primo giro di boa conferma che siamo passati dagli annunci ai fatti. In soli cento giorni sono stati rimessi in circolo oltre 700 milioni di euro e la maggioranza è compatta e senza voltagabbana". Così Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di Dive

Sicilia : Diventerà Bellissima - contro Musumeci attacchi faziosi : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci al primo giro di boa conferma le attese e segna un netto cambio di rotta. In soli cento giorni non era mai successo che un governo mettesse in circolo oltre 700 milioni di euro. Dopo 5 anni di disastri, proclami e finte rivoluzioni, Nello Musumeci s

Sicilia : Cracolici (Pd) - Musumeci certifica dissoluzione maggioranza : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Non si può che rimanere basiti dopo la conferenza stampa di Musumeci: sostanzialmente ha detto che nulla può essere portato a esempio del suo governo se non il fatto che non ha più una maggioranza. Non spiega perché. Non chiarisce i motivi della dissoluzione della sua

Sicilia : Cancelleri - Musumeci? peggio di Crocetta e con maggioranza in frantumi : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Sentire dire al presidente della Regione che siamo in difficoltà disegna la preoccupazione di un uomo con una maggioranza che comincia a sgretolarsi sotto le incessanti e numerose richieste di poltrone. Secondo Musumeci l'opposizione traballa perché ha preso troppi vot

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Governo Musumeci? Un ‘nominificio’ senza precedenti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo assistito alla più grande farsa degli ultimi anni. Un presidente della Regione che convoca una conferenza stampa sui primi 100 giorni del suo Governo per poi aprirla dicendo che 100 giorni sono pochi e non si poteva nulla. Solo chi pensa di prendere in giro i Siciliani può fare una cosa del genere”. A dirlo all’Adnkronos è Giancarlo Cancelleri, capo dell’opposizione ...

Sicilia : Musumeci - da noi difetto comunicazione su cose fatte : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Ammettiamo che da parte nostra c'è stato un difetto di comunicazione per le tante cose fatte, per gli oltre 700 milioni di euro sbloccati nei primi cento giorni. Ma noi non siamo spavaldi, abbiamo scelto di mantenere un profilo basso". Lo ha detto il Governatore sicili

Sicilia : Musumeci - Sgarbi? Non sono la sua badante : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Con il mio assessore ai Beni culturali parlo della Valle dei templi o dell'arte sacra, il professor Sgarbi è un uomo politico che ha la sua autonomia. Io non sono la badante di Sgarbi. Ognuno dice quello che dice e se ne assume la responsabilità". Il Governatore Nello

Sicilia : Musumeci - ora al via stagione riforme da legge elettorale a province : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Adesso al via la stagione delle riforme. Prima dovevamo pensare al bilancio e alla dirigenza, ma ora pensiamo alle prime quattro riforme da fare”. Così, il Governatore Siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa. Il Presidente annuncia, quindi, quattro riforme: “A partire dalla legge elettorale regionale – dice -E’ assurdo che il Presidente della regione non debba potere ...

Sicilia : Musumeci - primi cento giorni insignificanti - aspettiamo i mille giorni : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "In una situazione collassata come quella che abbiamo trovato alla Regione, 100 giorni sono davvero insignificanti, avevamo promesso di ridare ai Siciliani una regione normale dopo 5 anni e per cogliere i risultati di una inversione di tendenza, ci riserviamo il diritto

Sicilia : Musumeci visita comando Legione Carabinieri : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha fatto visita questa mattina al comandante della Legione Carabinieri Sicilia generale Riccardo Galletta presso la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa di Palermo. Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale, alla presen

Sicilia : Lupo (Pd) - governo Musumeci naviga a vista : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci naviga a vista. Abbiamo chiesto di conoscere il cronoprogramma su bilancio e legge di Stabilità dal momento che i documenti contabili non sono stati ancora presentati all’Ars e non crediamo ci siano i tempi per approvare tutto entro fine marzo. Se i