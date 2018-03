Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo (2) : (AdnKronos) - "Il ritardo non è addebitabile al parlamento – ha sottolineato Miccichè -ma non è neanche responsabilità del governo che ha dovuto attendere oltre misura i dati necessari per varare il bilancio consolidato". Martedì 20 marzo la commissione bilancio dovrebbe approvare il rendiconto e il