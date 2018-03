Sicilia | corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria | 21 marzo i documenti dal

liberoquotidiano

: Sicilia. Finanziaria; Lupo: governo ha accumulato ritardo e adesso tenta corsa contro il tempo - pd_ars : Sicilia. Finanziaria; Lupo: governo ha accumulato ritardo e adesso tenta corsa contro il tempo - messina7_it : #Ars, approvazione #bilancio e #finanziaria: “una corsa contro il tempo” #sicilia #regioneSicilia… - Tp24it : Trapani 2018, Peppe Maurici si chiama fuori dalla corsa a Sindaco -

(Di giovedì 15 marzo 2018) (AdnKronos) - "Il ritardo non è addebitabile al parlamento – ha sottolineato Miccichè -ma non è neanche responsabilità del governo che ha dovuto attendere oltre misura i dati necessari per varare ilconsolidato". Martedì 20la commissionedovrebbe approvare il rendiconto e il