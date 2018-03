Shock Avenatti | “mi dissero che potevo avere due mesi di vita” | poi il retroscena su

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il raccontodell’attaccante del Bologna, costretto a rimanere lontano dal campo nella prima parte del campionato per problemi cardiaci. Ecco l’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Quel giorno i medici hanno telefonato a Jessica, mia moglie, e le hanno detto: se l’esame al cuore è positivo, Felipe ha poco più di duedi vita; se è negativo avrà una vita normale. Ma tutto questo io l’ho saputo solo dopo… Arrivo a Bologna a luglio dell’anno scorso, tutto mi sembra un sogno. Faccio la visita medica, qualcosa non va. Tachicardia, problemi al cuore. Mi fermano per oltre un mese. Altri esami. Niente. Non capiscono cos’ho. Ho paura, non dormo la notte. Ancora esami, stavolta in America. Il luminare mi dà finalmente l’ok, sono nato una seconda volta l’8 dicembre 2017, quando mi hanno dato l’idoneità”. “La ...