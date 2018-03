Shetland | le isole del mistero | arriva la serie targata BBC

tvzap.kataweb

(Di giovedì 15 marzo 2018) Dopo Broadchurch, Giallo (canale 38 del digitale) ci regala un altro gioiello della corona della BBC: al via in esclusiva lada giovedì 15 marzo alle 21,00. Considerato un vero fenomeno, ledel, anche in patria partì in sordina con solo due puntate per la prima stagione nel 2013, per conquistarsi rapidamente una seconda e una terza stagione. E ora è stata annunciata in patria una quarta annata. Il segreto dietro questo successo è probabilmente da un lato il fatto che si ispira ai romanzi della scrittrice Ann Cleeves (dai suoi libri anche lacrime, Vera), firma molto nota in Scozia. Inoltre ha ottenuto un ottimo riscontro l’ambientazione visto che laè ambientata e girata nell’arcipelago dellescozzesi che danno anche il nome all’intero show., anticipazioni II protagonista è il detective Jimmy Perez ...