Serie C | gli iraniani vogliono l' Akragas

Serie A : ecco gli arbitri della 29ª giornata di campionato : Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e Prenna, gli arbitri Var Doveri e Preti, mentre Ghersini sara’ il quarto ufficiale di gara. Napoli-Genoa, posticipo delle 20.45 in programma domenica sera al San Paolo, sara’ arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli, i guardalinee saranno ...

Everything Sucks - la Serie di Netflix che piace agli adolescenti : dieci curiosità : Everything Sucks. Un’affermazione? No. Una serie targata Netflix, popolarissima tra gli adolescenti. Ambientata nel bel mezzo degli anni ‘90, ES affronta tematiche molto attuali: teenagers con problemi in casa o all’interno della scuola, che non trovano un aiuto valido né dalla famiglia né dagli insegnanti. Nessuno spoiler, non c’è da preoccuparsi: quello che faremo oggi è raccontare 10 curiosità su Everything Sucks. 1- L’ideatore, Ben ...

Alfonso Sabella e Francesco Montanari a Leggo : il pm e l'attore parlano di Il Cacciatore la Serie si Raidue sugli anni della guerra Stato-... : Alfonso Sabella e Francesco Montanari a Leggo: fianco a fianco l'attore romano e il pm di cui incarna il personaggio che ispira Il Cacciatore, la serie tv di Raidue in dodici puntate che racconta gli ...

Serie A Cagliari - per Sau e Cigarini lavoro in piscina : Cagliari - Giornata di doppia seduta di allenamento per il Cagliari , che si prepara al prossimo impegno di campionato, la trasferta contro il Benevento . Ad Asseminello, nel corso della mattinata la ...

Serie A - Nicchi : “Var? lavoriamo per migliorarlo” : “Polemiche sul Var? Cerchiamo di fare il meglio possibile. Siamo molto soddisfatti. Il Var c’è e non si torna indietro. Certo, va migliorato e ci lavoriamo tutti i giorni per arrivare molto vicini alla perfezione. E’ il primo anno e dopo 5 mesi i risultati sono buoni. E’ vero che ci sono degli errori ma guardate anche quanti non sono stati fatti”. Così il capo degli arbitri, Marcello Nicchi, a margine della ...

Serie B - gli squalificati : fermato Orlandi del Novara : TORINO - Il giudice sportivo di Serie B ha inflitto due giornate di squalifica ad Asencio , Avellino, 'per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto, in segno di dissenso, un applauso al Direttore di ...

Serie A - da Viviano a Pagliuca : i migliori para-rigori in Italia : Nessuno come Emiliano Viviano in stagione, portiere della Sampdoria dai numeri impeccabili dal dischetto. Il rigore parato a Trotta è il suo 4° consecutivo dopo gli interventi su Rodriguez, Politano e ...

Stephen Hawking morto - il cordoglio sui social network. Dalla Nasa alla Serie The Big Bang Theory : “Hai ispirato il mondo” : Stephen Hawking è scomparso a 76 anni. Non era solo uno scienziato, ma un’icona. Colpito appena ventenne Dalla Sla, gli erano stati dati due anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Sui social il cordoglio di tanti scienziati, tanti attori e attrici, ma anche tante persone comuni che seguivano ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A1 : Sergio Festa fa gioire il Sarzana - Domenico Illuzzi capitano vero : Il rush finale del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista è all’insegna degli italiani. Ancora una volta sono i giocatori del Bel Paese a fare la differenza e a decidere le sorti delle squadre impegnate nel torneo, risultando arbitri della contesa per il primo posto e per l’accesso ai playoff. Il Sarzana si gode la ribalta con un poker d’autore, mentre il Forte dei Marmi preserva la vetta grazie alle giocate delle ...

Serie A Crotone - Ceccherini punta la Roma : «Curiamo i dettagli» : Crotone - Morale alto in casa Crotone . Dopo il netto successo sulla Sampdoria, la squadra di Zenga ha svolto un allenamento in vista della gara interna contro la Roma. Non hanno lavorato con i ...

Serie B Palermo - Rispoli : «Vogliamo la Serie A». Lesione per Bellusci : Palermo - "Abbiamo dato un segnale forte battendo una squadra come il Frosinone , una candidata alla promozione. Non era semplice vincere con loro, come non lo era ribaltare il risultato con l'Ascoli" ...

Serie B : tafferugli durante Foggia-Pescara - daspo per 13 tifosi : Tredici provvedimenti di daspo fra i due e gli otto anni sono stati emessi dalla Questura di Foggia nei confronti di altrettanti tifosi del Foggia e del Pescara dopo i tafferugli avvenuti prima della partita fra le due squadre di Calcio lo scorso 20 gennaio. In particolare i provvedimenti amministrativi che inibiranno l’accesso agli stadi hanno riguardato 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ai responsabili delle condotte piu’ ...

La top 50 dei giocatori più rivalutati dal mercato - un giocatore della Serie A tra i migliori 10 : Al momento può essere considerato senza dubbio uno dei migliori centrocampisti al mondo e difficilmente 70 milioni e mezzo saranno sufficienti per convincere Lotito a lasciarlo partire in estate. A ...