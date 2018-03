Serie C | Arezzo fallito | concesso l' esercizio provvisorio

Serie C : crisi Arezzo - sentenza forse nel pomeriggio : Potrebbe arrivare nel pomeriggio la sentenza relativa al fallimento dell’Unione sportiva Arezzo. Stamani, infatti, si è chiusa l’udienza fallimentare ed il giudice relatore Antonio Picardi si e’ riservato di decidere. In aula sono stati ammessi coloro che hanno presentato istanza di fallimento (tre in tutto) e il socio di minoranza di azionariato popolare ‘Orgoglio Amaranto’ cui e’ spettato il compito di fare ...

Serie C Arezzo - Pupo paga per salvare il club : Arezzo - C'è anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo , tra coloro che hanno personalmente versato una somma di denaro per per poter salvare l' Arezzo ed evitare che la squadra, attualmente in Serie C , ...

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Arezzo. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio ad Arezzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE: 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 2. Asia D’Amato Brixia Brescia 54.850 3. Alice D’Amato Brixia ...

Ginnastica - Serie A 2018 – La Brixia domina ad Arezzo : Villa e D’Amato show. Torna Carlotta Ferlito - ok Meneghini e Mori : La Brixia Brescia ha stravinto la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo la prova di Arezzo imponendosi con un incredibile 164.050 e rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice: si tratta del massimo scarto visto in una competizione a squadre dentro i confini nazionali. La Leonessa si conferma imbattibile nonostante le assenze forzate ...

Ginnastica - Serie A 2018 Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la gara - 3 marzo - : La gara non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Su Volare.tv sarà disponibile una sintesi , a pagamento, nei giorni seguenti l'evento. SABATO 3 ...

Serie C Arezzo - saldato il debito nella prima istanza di fallimento : Arezzo - nella crisi dell' Arezzo calcio, il legale di Fabio Gatto - a capo del consorzio romano 'Neos solution' che detiene il pacchetto di maggioranza dell'Unione Sportiva Arezzo - ha saldato il ...

Serie C - le gare dell'Arezzo rinviate a data da destinarsi : ROMA - La Lega di Serie C ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle partite dell' Arezzo che precederanno l'eventuale concessione dell'esercizio provvisorio. La decisione era stata chiesta ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Prima tappa ad Arezzo : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Finalmente si torna in pedana! La Polvere di Magnesio ha concluso il proprio letargo, la stagione sta per iniziare e si inizia a fare sul serio: sabato 3 marzo scatterà la Serie A 2018 di Ginnastica artistica. La Prima tappa si disputerà ad Arezzo: dalla città toscana inizierà il lungo cammino che condurrà le ragazze verso i grandi appuntamenti dell’anno come gli Europei di agosto a Glasgow e i Mondiali di ottobre a Doha. Il format del ...

Serie C/ Rinviate due partite : non si gioca a Cuneo - stop anche per Arezzo Livorno (27^ giornata) : Serie C, Rinviate due partite nela 27^ giornata: la Lega Pro ha disposto il rinvio di Cuneo Pro Piacenza per maltempo e Arezzo Livorno per i problemi societari dei padroni di casa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Serie C Arezzo - presentata istanza di fallimento : Arezzo - Un'istanza di fallimento per l' Arezzo calcio è stata presentata da uno studio commerciale aretino, cessionario del credito derivante dal decreto ingiuntivo passato in giudicato di un'agenzia ...

Serie C Arezzo - la proprietà si presenta e scatta la contestazione : Arezzo - contestazione dei tifosi allo stadio di Arezzo dove era prevista la conferenza stampa di Fabio Gatto , presidente del consorzio Neos che ieri aveva annunciato di aver rilevato il 99% della ...

Video/ Arezzo Alessandria (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Arezzo Alessandria (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. i grigi tornano a vincere con Barlocco e Fischnaller.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:52:00 GMT)