Serie A Spal-Juventus | arbitra Massa Torino-Fiorentina | Gavillucci

Serie A - Semplici : “la Spal ha riaperto la corsa salvezza” : “Si e’ riaperta la lotta salvezza anche per quelle squadre che si pensava non lottassero per questo obiettivo. Il cammino delle squadre in fondo alla classifica e’ migliorato e adesso ogni partita vale tanto”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc il tecnico della Spal Leonardo Semplici che sabato affrontera’ la Juventus di Allegri. “Anche contro la Juve proveremo a fare risultato, non siamo qui a fare ...

Calcio - Serie A 2018 : Ciro Immobile segna anche di tacco - Trotta e Antenucci trascinano Crotone e Spal - Romagnoli e Rugani brillano in difesa : In un turno davvero complicato, specialmente a livello emozionale, vissuto nel ricordo di Davide Astori, la Serie A è tornata in campo e ha messo in mostra il sorpasso della Juventus (vittoriosa in un facile 2-0 casalingo contro l’Udinese) nei confronti del Napoli che ha impattato a San Siro contro l’Inter sul punteggio di 0-0. Successi importanti per la Roma in chiave Champions League (3-0 venerdì contro il Torino) e per il Milan, ...

Video/ Sassuolo Spal (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Sassuolo Spal (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata della Serie A. Un punto a testa, ma gli emiliani si mangiano le mani (rigore sbagliato).(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Ora vogliamo fermare la Juventus» : REGGIO EMILIA - 'Abbiamo dato continuità alle buone prestazioni passate". Leonardo Semplici ha accolto con entusiasmo, ai microfoni della Rai, il pareggio odierno sul campo del Sassuolo . Così il ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo non merita questa classifica» : FERRARA - La Spal cerca la terza vittoria di fila in ottica salvezza. Leonardo Semplici non si nasconde alla vigilia della gara contro il Sassuolo: 'Se firmo per il pareggio? La nostra mentalità ci ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Spal? Importante ma non decisiva» : Dobbiamo portare avanti i valori dello sport cari ad Astori, impegno e dedizione" . TUTTO SUL Sassuolo VERSO LA SPAL - "A determinare il risultato spesso è l'episodio, contro il Bologna Destro ha ...

Serie A Spal - Kurtic : «Avanti così. Non sono un leader» : FERRARA - ' Non mi sento un leader, ma un ragazzo semplice che vuole aiutare il mister, la squadra e lo staff a centrare l'obiettivo'. L'ha detto Jasmin Kurtic , centrocampista della Spal . L'ex ...

Serie A Spal - rientra Salamon. Mattiello e Cionek verso il recupero : FERRARA - Buone notizie in casa Spal in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. I biancoazzurri di Semplici si preparano al derby emiliano con due "rinforzi": Eros Schiavon e ...

Serie A Spal - Schiavon e Salamon rientrano dall'infortunio : FERRARA - All'orizzonte c'è il derby e la Spal non vuole fallire l'appuntamento. Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo di ...

Serie A Sassuolo - Matri in dubbio per la Spal : Sassuolo - Alessandro Matri resta in forte dubbio per il derby tra Sassuolo e Spal. L'attaccante neroverde, assente nelle ultime due sfide contro Lazio e Chievo, ha svolto anche oggi alla ripresa un ...

Video/ Spal Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : Video Spal Bologna (1-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Importante vittoria della Spal grazie alla rete di Grassi al Mazza(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Inter - le convocazioni di Spalletti per il Milan : MilanO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha convocato 22 giocatori per il derby contro il Milan , in programma domani allo stadio Meazza. Ecco l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, ...

Serie A - Spal-Bologna 1-0 : decide Grassi. Destro - che errore al 94'! : FERRARA - La neve non ferma la Spal . I teloni hanno protetto bene il campo e alla fine il derby atteso a Ferrara da 50 anni è andato in scena, nonostante la neve si sia trasformata in una fitta ...