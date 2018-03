Serie A | giudice sportivo | Mancini e Benatia saltano la 29a giornata

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice - 'niente scherzi' Video : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo [Video] Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovra' pronunciarsi sul #fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i #tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria ...

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice - 'niente scherzi' : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovrà pronunciarsi sul fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria storia ...

Giudice : 12 squalificati in Serie B : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Sono 12 i calciatori squalificati dal Giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in riferimento alle partite della 29/a giornata. Uno solo tra loro ha avuto due ...

Giudice : cinque squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, in relazione alle partite disputate fra venerdì e domenica scorsi nel massimo campionato di calcio, ha squalificato per una giornata ...

Serie A - giudice sportivo : cori dei tifosi contro il Napoli - Inter multata. 5 gli squalificati : Con il posticipo di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli si è conclusa la 28ª giornata di Serie A. Un turno che ha visto il Napoli fermarsi ancora e la Juventus approfittarne tornando così a ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ESPOSITO Andrea (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta ...

Serie A - squalificati sei giocatori dal Giudice sportivo : Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a giornata di campionato. Tra i calciatori espulsi, ...

Giudice - otto gli squalificati in Serie A - due giornate a Mazzarri : otto giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea. Squalificato, ma per due giornate anche l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri. Tra i ...

