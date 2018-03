Terzo valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi Senza governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...

Dal M5s tutto un altro film : faremo il governo Senza fretta - in Germania ci hanno messo 6 mesi : Il leader del MoVimento Di Maio affida il mandato ai capigruppo Toninelli e Grillo per chiudere rapidamente la questione della presidenza delle Camere e non vuole conflitti con l'Europa: 'non ...

Al voto nel 2019 con le Europee : l'unica intesa possibile nell'Italia Senza Governo : Elezioni, che succede dopo il risultato del voto? Il dibattito politico, tra analisi della sconfitta e celebrazione di una non vittoria è per ora paralizzato su...

APPELLO MATTARELLA - “SIAMO TUTTI RESPONSABILI”/ Video - verso il Governo : “Senza egoismi - sorti Italia comuni” : Sergio MATTARELLA, secondo APPELLO ai partiti: "siamo TUTTI responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Le parole dal Quirinale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:06:00 GMT)

E se restassimo mesi Senza governo? In Europa - ormai - è la normalità : ... aveva scritto Worstall, 'non c'erano stati piani luminosi per rendere le cose migliori, nessun intervento nell'economia. All'economia era stato consentito di procedere con il suo proprio motore e si ...

Di Maio : «Un governo Senza M5S non si può fare : sarebbe insulto a democrazia» : senza il M5S il governo non si fa: è da lì che, chi ha interesse per le sorti del Paese, deve passare. Luigi Di Maio rivendica, in una dichiarazione su Facebook, il primato elettorale...

