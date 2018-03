Sempre più tax ruling Così gli Stati Ue si fanno concorrenza fiscale

Grillo : “Mollare? Come potrei. Sono Sempre con voi - sarò la vostra voce quando non ne avrete più” : Un post sul blog per dire grazie, ma anche per ricordare che lui non va da nessuna parte. “Mollare? Come potrei?!”. Beppe Grillo, mentre iniziano le prime mediazioni in vista dell’elezione delle presidenze delle Camere, ha scelto di scrivere un articolo per ringraziare i suoi sostenitori. “Ogni giorno mi arrivano così tante email che se per ogni messaggio ricevessi un euro, belin, sarei milionario!”. Continua ...

Trend rialzista Sempre più in pericolo. Scenari a Piazza Affari : L'accelerazione rialzista del mese di gennaio è stato probabilmente il triplice botto finale degli spettacoli di fuochi d'artificio, l'ultima accelerazione che ha concluso la lunga fase di rialzo ...

Alimentazione : Adi - cibi sani e fisico ossessioni Sempre più al maschile : cibi sani e forma fisica ossessioni sempre più al maschile. Ma i disturbi del comportamento alimentare riguardano trasversalmente diverse categorie di persone. In Italia, infatti, sono circa 800 mila gli adolescenti che praticano il ‘binge drinking’, ovvero l’abbuffata di alcol consumata al di fuori dai pasti e in un breve arco di tempo. Mentre sono circa 500 mila gli adulti che soffrono proprio di ortoressia, ...

Alimentazione : Adi - cibi sani e fisico ossessioni Sempre più al maschile. : Un attento lavoro multidisciplinare per consentire una diagnosi precoce del disturbo e del suo trattamento, accompagnato da campagne di prevenzione intensive ed estese, particolarmente nel mondo ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Jadran 10-5. Liguri Sempre più primi nel girone : Continua a galoppare la Pro Recco anche in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra ligure, comunque già qualificata per la Final Eight di Genova, in qualità di società organizzatrice, batte per 10-5 lo Jadran con una sontuosa parte centrale di gara, e rafforza così il primato in classifica. Nel primo quarto botta e risposta tra Mandic e Spaic, poi nella seconda frazione il primo allungo della formazione italiana con Di Fulvio, la ...

Addio fede nuziale : la nuova moda. Ma che dolore… Preparatevi a restare senza parole : la tendenza sta conquistando Sempre più sposini. Che coraggio! : Nell’organizzare il matrimonio, tra i tanti pensieri dei futuri sposi c’è anche la scelta delle fedi nuziali. Una scelta più che importante perché, si presuppone, sarà per sempre. C’è chi la preferisce classica, in oro giallo, chi punta sull’oro bianco o il platino; chi fa incidere all’interno la data delle nozze e chi il nome dell’altra metà. A ognuno la sua. Il significato, tanto, non cambia: ...

“La mia pancia arriva al pavimento”. Pesa quasi 270 chili e la sua vita è un incubo : la storia di questa donna e di come è rimasta intrappolata di un corpo Sempre più grande. Parole drammatiche : Un caso di obesità da record, quello di questa donna la cui pancia, gigantesca, arriva ormai a sfiorare il pavimento quando lei si siede in poltrona. Dietro al quale si nascondono le fragilità di una ragazza che, anni fa, non era riuscita a superare la scomparsa del padre e il veder appassire sotto i suoi occhi la madre, imprigionata in una depressione dalla quale non era mai stata capace di uscire. E così Tamy Lyn Murrel, oggi 45enne, ...

Arrivano i materassini gonfiabili più cool di Sempre : maxi unicorni e fenicotteri galleggianti : Vi ricordate i simpatici gonfiabili a forma di pizza, ciambelle, cigni bianchi e fenicotteri rosa nelle piscine e su tutte le spiagge del mondo? Quest'anno c'è una novità per gli amanti di questi divertenti materassini. Sono arrivati i Party Bird Island: coloratissimi unicorni, pavoni e fenicotteri in versione XXL. Includono un mini bar ...

Xbox : data e orario dello 'show E3 più grande di Sempre' - E3 2018 : Un nuovo modo di fare le cose per Microsoft, che sembra puntare in grande con conferenza, Xbox Fan Fest, un edificio completamente dedicato agli eventi e le demo dell'E3 e dirette streaming di vario ...

Italiani Sempre più propensi alla spesa online : Teleborsa, - La spesa media sul web degli Italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell'ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul ...

Così il mondo Sempre più caldo rischia di dimezzare la biodiversità : ... è avvenuto un innalzamento delle temperature , anche se il cambiamento climatico non è un fenomeno che si può definire 'uniforme' in tutto il mondo. In aree regionali o foreste, dalla riserva ...

"Rent a bike" fa Sempre più business : La bicicletta sta diventando un mezzo sempre più apprezzato dai turisti per andare alla scoperta delle bellezze e dei percorsi in mezzo alla natura di Valtellina e Valchiavenna e proprio per questo ...

Mezza di Treviso Sempre più rosa : L'iniziativa lanciata l'8 marzo, in occasione della Festa della donna, ha confermato il feeling esistente tra le Mezza maratona di Treviso e il mondo della corsa al femminile. Sono state infatti ben ...