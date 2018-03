Segnalato dal FBI come terrorista e arresto a Viterbo dalla Polizia di Stato

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) In casa del veriquatrenne Denis Illarionov, gli agenti della Questura di, con l’ausilio di unità cinofile e di anti sabotaggio, hanno rinvenuto materiale idoneo alla preparazione di un ordigni esplosivo improvvisato, indicatoIED (Improvised Explosive Device) tra cui, nitrato di potassio, che,podallo stesso sui social, doveva essere impiegato per preparare una potenziale bomba realizzata con materiali non convenzionali. Oltre a questi materiali, sono stati sequestrati, fucili e pistole ad aria compressa ed anche un tira pugni. l'indagine parte a seguito di una nota del FBI L’ente investigativo difederale degli Stati Uniti d'America, ha intercettatato diversi post di apprezzamento del giovane nei confronti di Saipov Sayfullo, l'estremista islamico che il 31 ottobre del 2017 a New York si era reso responsabile del uccisione di otto persone, investite ...