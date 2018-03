Secondo Phil Spencer le console tradizionali continueranno a vivere ma il futuro è il

eurogamer

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il cloud gaming è veramente ildei videogiochi? Sì,. Il boss di Xbox è da tempo un sostenitore di questa interessante tecnologia, spinta molto nel periodo di debutto di Xbox One, quando la visione di Microsoft era focalizzata su "un sistema sempre connesso, sempre online".continua a sostenere il cloud e a ritenerlo ildei videogiochi, mail dirigente leavranno ancora la loro importanza. Questo è emerso da un botta e risposta con i fan su Twitter, come segnala Gamingbolt:"Il cloud sarà il, ma credo che unacapace di far girare i giochi in locale resterà fondamentale ancora per molti anni ed è quello che stiamo progettando per il. Credo che nei prossimi cunque anni vedremo sia giochi, sia titoli capaci di sfruttare pienamente la capacità del Cloud."Read more…