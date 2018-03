Scuola | nuove tabelle stipendiali penalizzano neo assunti e chi ha più di 27 anni servizio

Sanità : sclerosi multipla “Scuola” per gestire nuove sfide - riparte MsmLab : Oltre 114 mila italiani colpiti, soprattutto giovani e donne, con più di 3.400 diagnosi all’anno cioè una ogni 3 ore. Un carico di sofferenza che pesa anche sul sistema, con costi sociali annui per circa 5 miliardi di euro, pari in media a 45 mila euro a paziente (dati Barometro Aism 2017). Così la sclerosi multipla diventa paradigma, una ‘scuola’ per imparare a vincere la sfida più grande che il Servizio sanitario nazionale è ...