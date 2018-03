Scuola | le streghe non esistono Gli inquisitori invece sì E fanno molta più paura

ilfattoquotidiano

: Un senatore leghista vuole cacciare le streghe dalle scuola di Brescia - daveaugscheller : Un senatore leghista vuole cacciare le streghe dalle scuola di Brescia -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Accade che unadi provincia ospiti un progetto sulle fiabe del mondo. Accade che questo progetto metta i bambini al centro del gioco, protagonisti delle fiabe che vengono raccontate. E che Ramona giochi a fare la strega con i bambini. Fin qui tutto normale. Quel che non è normale, è che la storia della “strega Romilda” arrivi sui giornali, prima locali e poi nazionali. E che un neosenatore leghista se la prenda a cuore al punto da promuovere un’interrogazione parlamentare per indagare sul ritorno della stregoneria. Mi auguro che il clamore attorno alla strega in questione porti sempre più scuole a chiamarla per parlare di multiculturalità. E che qualcuno si avveda di quanto poco ci separi da un nuovo Medioevo. Per questo, e molto volentieri, ospito nel blog la lettera di Cecilia, mamma di uno dei bambini che hanno assistito alla lezione. P.s. Al senatore ...