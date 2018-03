ilsole24ore

: Sconfitti dai social, il tramonto degli intellettuali - sole24ore : Sconfitti dai social, il tramonto degli intellettuali - sole24ore : Sconfitti dai #socialmedia: il tramonto degli intellettuali. Di @GiuseppeLupo8 - DanDec1964 : RT @sole24ore: Sconfitti dai social, il tramonto degli intellettuali -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Non so quanto sia opportuno far coincidere i risultati del 4 marzo con la fine della Seconda Repubblica, com’è stato dichiarato trionfalmente nei commenti post-elettorali. Conosciamo...