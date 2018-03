: Sci,CdM:Sofia Goggia vince superG a Are - NotizieIN : Sci,CdM:Sofia Goggia vince superG a Are - CybFeed : #Sci,CdM:Sofia Goggia vince superG a Are - Sciaremag : Sofia Goggia inarrestabile: l'ultimo superG dell'anno è tutto suo! Quinta vittoria in carriera e 21esimo podio... -

non finisce di stupire.Dopo aver vinto l'oro olimpico in Corea del Sud e la coppa di discesa ad Are, centra anche la quinta vittoria in carriera (oltre a 16 podi) nelin programma in Svezia. La 26enne bergamasca precede la tedesca Rebensburg e la campionaessa statunitense Vonn. A completare il successo della "valanga rosa" il quinto posto di Federica Brignone e il settimo di Nadia Fanchini. Il sesto posto consente a Tina Weirather di conservare il primo posto nella classifica di specialità.(Di giovedì 15 marzo 2018)