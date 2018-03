Sciare? Meglio a primavera

vanityfair

: Non c’è di meglio! Sole, neve fresca e un giorno con gli amici o la famiglia sulle piste! There’s nothing better!… - HelloTrentino : Non c’è di meglio! Sole, neve fresca e un giorno con gli amici o la famiglia sulle piste! There’s nothing better!… - ffhorizon : @Labbufala Spero che sappia almeno sciare meglio di come ha fatto il premier per 5 anni...ma conoscendolo, è capace… - razorblack66 : RT @73deva73: #Orfini non farà il governo con m5s altrimenti sarebbe la fine. Almeno ci mette la faccia. Altri stringevano mani al potere o… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) L’inverno è stato molto generoso e le piste sono ancora piene di neve, e aandare asul comprensorio più grande del mondo costa anche meno: dal 17 marzo il Dolomiti Superski lancia la promozione Dolomiti Super Sun e regala un giorno di soggiorno e di skipass a chi sceglie una settimana in una delle 50 località sciistiche sue 12 valli. Funziona così: chi sceglie di alloggiare 7 giorni ne paga 6 (la lista delle strutture che aderiscono è qui) e chi prende uno skipass per 6 giorni ne paga solo 5 (si può comprare o ricaricare anche on line, cliccando qui). LEGGI ANCHEDolomiti: mai state a Plose? Chi partirà non troverà la folla dell’alta stagione, ma l’alta qualità delle piste sarà assicurata come sempre con 300 mezzi battipista che nel Dolomiti Superski continueranno a lavorare ogni giorno fino alla chiusura degli impianti per assicurare neve fresca e percorsi ...