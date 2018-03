Sci | superG donne | cinquina Goggia Cade la Gut | Weirather resta regina

Sci - Sofia Goggia non si ferma più suo anche il Superg di Are : ROMA - Sofia Goggia vince ancora. La campionessa olimpica ha vinto chiudendo in 1.07.92 il Super G di Are, in Coppa del mondo. Si tratta del terzo successo stagionale, il quinto in carriera. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.08.24 e terza la statunitense Lindsey Vonn in 1.08.45. Fuori la svizzera Lara Gut per ...

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA : INNERHOFER : FINALMENTE PODIO!! E’ secondo dietro a Kriechmayr - che concede il bis : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ...

Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre - penultima prova della Coppa del Mondo di Sci : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, oggi la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante di Åre, in Svezia, sede delle ultime prove della Coppa del Mondo di sci 2018. Goggia è arrivata prima davanti The post Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre, penultima prova della Coppa del Mondo di sci appeared first on Il Post.

Sci alpino - Sofia Goggia : “Pazzesco. Bello quando raggiungi un obiettivo - contenta per aver vinto il SuperG dopo la Coppa del Mondo” : Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa, dopo aver conquistato la Sfera di Cristallo nella specialità prediletta, è riuscita a imporsi anche in questa specialità e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della FISI: “Pazzesco. Alla fine è troppo Bello quando raggiungi l’obiettivo che ti sei prefissato da lungo tempo: era da ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : FAVOLOSA GOGGIA : E' TRIONFO!!! Brignone quinta! Coppa ancora a Tina Weirather : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are , Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi ...

Sci - CdM : Sofia Goggia vince superG a Are : 11.51 Sofia Goggia non finisce di stupire.Dopo aver vinto l'oro olimpico in Corea del Sud e la coppa di discesa ad Are, centra anche la quinta vittoria in carriera (oltre a 16 podi) nel superG in programma in Svezia. La 26enne bergamasca precede la tedesca Rebensburg e la campionaessa statunitense Vonn. A completare il successo della "valanga rosa" il quinto posto di Federica Brignone e il settimo di Nadia Fanchini. Il sesto posto consente a ...

Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 12.00 SuperG maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 10.30 SuperG femminile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...