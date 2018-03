Sci | Sofia Goggia vince l' ultimo Super G | la coppa però va alla Weirather

Sci - Sofia Goggia non si ferma più suo anche il Superg di Are : ROMA - Sofia Goggia vince ancora. La campionessa olimpica ha vinto chiudendo in 1.07.92 il Super G di Are, in Coppa del mondo. Si tratta del terzo successo stagionale, il quinto in carriera. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.08.24 e terza la statunitense Lindsey Vonn in 1.08.45. Fuori la svizzera Lara Gut per ...

Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre - penultima prova della Coppa del Mondo di Sci : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, oggi la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante di Åre, in Svezia, sede delle ultime prove della Coppa del Mondo di sci 2018. Goggia è arrivata prima davanti The post Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre, penultima prova della Coppa del Mondo di sci appeared first on Il Post.

Sci alpino - Sofia Goggia : “Pazzesco. Bello quando raggiungi un obiettivo - contenta per aver vinto il SuperG dopo la Coppa del Mondo” : Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa, dopo aver conquistato la Sfera di Cristallo nella specialità prediletta, è riuscita a imporsi anche in questa specialità e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della FISI: “Pazzesco. Alla fine è troppo Bello quando raggiungi l’obiettivo che ti sei prefissato da lungo tempo: era da ...

Sci - CdM : Sofia Goggia vince superG a Are : 11.51 Sofia Goggia non finisce di stupire.Dopo aver vinto l'oro olimpico in Corea del Sud e la coppa di discesa ad Are, centra anche la quinta vittoria in carriera (oltre a 16 podi) nel superG in programma in Svezia. La 26enne bergamasca precede la tedesca Rebensburg e la campionaessa statunitense Vonn. A completare il successo della "valanga rosa" il quinto posto di Federica Brignone e il settimo di Nadia Fanchini. Il sesto posto consente a ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : Michelle Gisin in testa! Coppa ancora a Tina Weirather. Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : si parte alle 10.45. Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

Boldrini : grande vittoria quella di Sofia Goggia nello Sci : Roma – Boldrini: Sofia Goggia orgoglio per Paese Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Twitter del presidente della Camera, Laura Boldrini.... L'articolo Boldrini: grande vittoria quella di Sofia Goggia nello sci proviene da Roma Daily News.

Are - Sofia Goggia conquista la Coppa di discesa : 'Un sogno che si avvera' - Coppa del mondo Sci - : Sofia Goggia vince la Coppa di specialità con il secondo posto dietro Lindsey Vonn nella discesa libera di Are. 'È un sogno che si avvera' ha detto.

Sci alpino - il palmares di Sofia Goggia. Bacheca super con oro olimpico e Coppa del Mondo di discesa. E’ storia dello Sci! : “E’ incredibile l’ho sognata questa Sfera di Cristallo e finalmente ce l’ho qui tra le mie braccia e devo ammettere che mi sembra tutto incredibile. E’ stata una gara molto difficile, ho messo in pista tutte le energie e l’ho portata a casa. Campionessa olimpica e campionessa del Mondo di discesa libera nella stessa stagione? Se ci penso stento davvero a crederci. La sfida con Lindsey Vonn? Lei ha vinto la gara, io ho vinto la Coppa del ...

Sci - finali di Coppa ad Are. Vince Vonn su Goggia : la coppa di discesa a Sofia! : Link Copia Galleria Abbraccia la coppa, Sofia: è tua! SHARE Dopo l'oro olimpico, la coppa del Mondo di specialità. Sofia Goggia è sempre più regina della discesa. Ad Are, nella prima gara delle finali che chiudono la stagione, la bergamasca è seconda alle spalle di Lindsey Vonn, il tanto che ...

Sci - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa : Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa Dopo l’oro olimpico, Sofia Goggia si regala un altro prestigiosissimo trionfo Continua a leggere L'articolo Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa proviene da NewsGo.

Sci alpino - Sofia Goggia leggendaria! L’Italia torna a vincere una Coppa del Mondo femminile 10 anni dopo Denise Karbon! : “Trovare l’equilibrio sopra la follia!“. Prendiamo in prestito una citazione stupenda di un collega perché rappresentativa di quel che è Sofia Goggia. L’azzurra era attesa nelle Finali di Coppa del Mondo ad Are (Svezia) nella discesa libera femminile. In vetta alla graduatoria, la bergamasca non poteva permettersi errori perché con Lindsey Vonn alle calcagna, non erano permesse distrazioni di sorta. La vigilia è ...

Sofia Goggia - una pietra miliare dello Sci azzurro. Campionessa olimpica e regina della Coppa del Mondo. Fenomeno che è già nel mito : Era lei l’azzurra più attesa alla vigilia di questa stagione invernale. Sono stati mesi lunghi, tribolati, in cui non sono mancate delusioni, critiche (a volte ingenerose), discese ma soprattutto risalite. Ed ora, alla fine della stagione, il panorama che Sofia Goggia può godersi dalla cima è di quelli che tolgono il fiato: dopo l’oro olimpico, la bergamasca ha fatto en-plein, prendendosi la Coppa di specialità di discesa. Una ...