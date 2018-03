Sci freestyle | Choi e Kim squalificati a vita per molestie sessuali La denuncia da due

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - piccola comparsa. Bisogna investire negli sport giovani! : Lo sci freestyle assegna ben dieci titoli alle Olimpiadi Invernali eppure l’Italia sembra non voler prendere in considerazione questo sport: non vengono effettuati degli investimenti, snobbiamo in toto delle discipline (senza apparente ragione), trascuriamo un settore in cui molti Paesi fanno incetta di medaglie. Probabilmente quello che molti ribattezzano sci acrobatico è molto lontano dalla nostra cultura ma bisognerebbe stilare un ...

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alexandra Orlova domina le qualifiche di aerials - Huskova e Xu controllano : Si sono disputate le qualificazioni degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il turno preliminare di questa disciplina di sci freestyle ha svelato quali saranno le dodici ragazze che domani si daranno battaglia per le medaglie. Davanti a tutte si trova a sorpresa la russa Alexandra Orlova, ventenne capace di confezionare un superlativo 102.22. Alle sue spalle, però, si fanno vedere minacciose le due grandi favorite ...

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le qualifiche degli aerials. Xu Mengtao la favorita : Nella notte italiana si disputeranno le qualifiche degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci freestyle regalerà tante emozioni agli appassionati di acrobazie funamboliche. Sulla neve scenderanno 25 ragazze: le prime 6 avanzeranno direttamente alla Finale, poi tutte le altre torneranno nuovamente in gara per conquistare gli altri sei posti a disposizione. La favorita d’obbligo è la cinese Xu ...

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Perrine Laffont trionfa nelle moguls - battuta Dufour-Lapointe per 9 centesimi! : Perrine Laffont è la nuova Campionessa Olimpica di moguls, disciplina di sci freestyle. La 19enne francese, già vicecampionessa del mondo, ha confezionato una prova praticamente perfetta che le ha permesso di imporsi con 78.65 punti. La transalpina è così riuscita a sconfiggere Justine Dufour-Lapointe per appena 9 centesimi: una differenza davvero minima in favore della nativa di Lavelanet che ha annichilito la canadese, 23enne che inseguiva il ...

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Klotz e Thanei per la sorpresa : L’Italia schiererà quattro atleti nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si affida esclusivamente a quattro rappresentanti dello ski cross vista l’assenza di Silvia Bertagna. Siegmar Klotz e Stefan Thanei sono delle autentiche mine vaganti che in giornata di grazia possono davvero far saltare il banco anche se non sono mai saliti sul podio in Coppa del Mondo. A completare il contingente ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2018 – Mikael Kingsbury perde la prima gara della stagione! Successi di Horishima e Dufour : A Tremblant (Canada) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina di sci freestyle. Si trattava dell’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il circuito ritornerà invece a marzo con gli ultimi quattro appuntamenti che assegneranno le Sfere di Cristallo. Arriva la prima sconfitta stagionale per Mikael Kingsbury! Dopo sei vittorie consecutive, il canadese si deve ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Paul Eckert sorprende tutti - Naeslund dominante - Klotz ottimo nono a Nakiska : A Nakiska (Canada) si è disputata l’ottava tappa della Coppa del Mondo di ski cross, disciplina di sci freestyle. Ultimo atto prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il circuito tornerà poi a marzo quando sono in programma le ultime tre tappe. Paul Eckert ha a sorpreso vinto la sua prima nel massimo circuito. Il 27enne tedesco, che fino a oggi era salito solo tre volte sul podio, ha battuto l’austriaco Christoph ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2018 – Kyle Smaine e Brita Sigourney festeggiano a Mammoth - lotta per le Sfere di Cristallo : A Mammoth Mountain (USA) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di halfpipe prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non è mancato lo spettacolo sulle nevi statunitensi. Dominio americano tra gli uomini! Le prime 12 posizioni sono tutte stelle e strisce! E anche per la Sfera di Cristallo sarà una lotta tutta americana tra Alex Ferreira (oggi secondo, 90.40) e David Wise (oggi quarto): i due contendenti sono ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo aerials 2018 – Jin Zongyan e Lydia Passila vincono gara 1 a Lake Placid : A Lake Placid si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di aerials, disciplina di sci freestyle. Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si avvicinano a grandi passi anche per gli acrobati della neve. Jin Zongyan ha messo una seria ipoteca sulla Sfera di Cristallo. Il cinese ha infatti vinto la terza gara stagionale (126.99) e ora ha 60 punti di vantaggio sul russo Maxim Burov (oggi soltanto settimo) e 75 sul bielorusso ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Grande Italia a Nakiska : Thanei - Klotz e Tomasi qualificati : A Nakiska (Canada) si disputa l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ski cross prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte Italiana si sono svolte le qualificazioni della gara che si svolgerà questa sera. Finalmente una Grande Italia: Stefan Thanei e Siegmar Klotz si sono qualificati al tabellone principale, rispettivamente con il quinto e il decimo tempo. Dopo tante prestazioni opache ed eliminazioni precoci, i due ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Chapuis torna alla vittoria! Naeslund imbattibile : A Idre Fjall (Svezia) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Si tratta del penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente Jean Frederic Chapuis è riuscito a vincere la prima gara stagionale. Il fenomeno francese detentore della Sfera di Cristallo si è imposto davanti allo svizzero Alex Fiva (ieri trionfatore) e alla rivelazione transalpina ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle 2018 – Andri Ragettli e Johanne Killi vincono a Snowmass : A Snowmass (USA) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Terzultima gara stagionale, la penultima prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A trionfare è stato lo svizzero Andri Ragettli (95.00) che aveva rinunciato agli ultimi due appuntamenti dopo il secondo posto nella tappa estiva di Cardrona. Alle sue spalle il norvegese Ferdinand Dahl (94.60) che ha preceduto il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Oehling e Naeslund primi in qualifica a Idre - Thanei avanza : A Idre Fjall (Svezia) è ripartita la Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Giornata dedicata alle qualificazioni per la gara di sabato 13 gennaio (domani ancora qualificazioni ma per la prova di domenica). Tra gli uomini primeggia il padrone di casa Victor Oehling Norberg che ha realizzato un crono migliore del francese François Place e dello svizzero Alex Fiva. Più attardati il canadese Brady Leman (ottavo) e gli ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2018 – Kingsbury firma il poker a Calgary - Cox torna alla vittoria : A Calgary (Canada) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina di sci freestyle. Al maschile Mikael Kingsbury si conferma il dominatore indiscusso e confeziona il poker stagionale: il canadese ha mandato in visibilio il suo pubblico con un perentorio 89.55 battendo ancora una volta il kazako Dmitriy Reikherd (86.43) che si deve accontentare del secondo posto per la terza volta, a completare il podio è ...